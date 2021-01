Warming-up: FC Groningen - ADO Den Haag

FC Groningen staat nog steeds op een keurige zesde plaats in de eredivisie. Toch is de ploeg iets minder stabiel dan het voor de winterstop was. Vooral verdedigend is het team van trainer Danny Buijs kwetsbaarder. Want hoewel Vitesse afgelopen weekend maar één keer Sergio Padt wist te passeren, kreeg de doelman na de winterstop al zeven doelpunten om de oren. Mede dankzij de vele clean sheets uit het eerste deel van de competitie, doet de Trots van het Noorden het over het geheel nog steeds uitstekend met slechts 22 tegentreffers.

De vorm: FC Groningen

In aanloop naar de wedstrijd van vanavond heeft Danny Buijs te maken met veel twijfelgevallen. Want de aanwezigheid van Gabriel Gudmundsson, Mike te Wierik, Azor Matusiwa, Alessio da Cruz, Ahmed el Messaoudi en Patrick Joosten is onzeker. Buijs wil niet met te veel spelers, die slechts tachtig procent fit zijn, aan de aftrap verschijnen. Mocht FC Groningen winnen dan komt de ploeg op 34 punten. Het magische getal waar FC Emmen aan het eind van de rit op hoopt te staan.

De vorm: ADO Den Haag

De Hagenezen zijn samen met Willem II en FC Emmen in gevecht om rechtstreekse degradatie te voorkomen. ADO staat momenteel net boven de degradatiestreep, met één punt voorsprong op de Tilburgers. Na de winterstop werd er door ADO slechts één keer gewonnen. Dat was op 9 januari, toen RKC met 1-0 werd verslagen.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen zal vanavond veelvuldig de bal hebben. Afgelopen weekend moest de ploeg vaak achteruitlopen tegen Vitesse, maar tegen ADO zullen de rollen wat dat betreft omgedraaid zijn. Hoe het precies ingevuld gaat worden bij de Trots van het Noorden, is afhankelijk van de beschikbare spelers. Tegen Vitesse verloor FC Groningen de slag op het middenveld, dat zal daarom tegen ADO ook iets anders ingevuld gaan worden. Groningen zal veel gebruikmaken van de buitenspelers om op die manier Jørgen Strand Larsen te bereiken. De spits gedijt het best bij voorzetten en heeft al bewezen dan levensgevaarlijk te zijn.

Historie

FC Groningen en ADO Den Haag speelden 25 keer eerder in eredivisieverband tegen elkaar in Groningen. Vijf keer won ADO Den Haag, drie keer werd het gelijk en zeventien keer hield FC Groningen de punten in eigen huis.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen – ADO Den Haag begint om 21.00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 20.30 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben is geblesseerd, verder zijn er dus een hoop twijfelgevallen.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson; Van Hintum, Itakura, Dankerlui; Matusiwa, Daniël van Kaam, El Hankouri, El Messaoudi; Suslov en Strand Larsen.

