NAM moet meer onderzoek doen naar risico's fracken bij Pieterzijl

Fracking is het onder hoge druk losscheuren van een diepe, harde bodemlaag, zodat gas of olie makkelijker naar de oppervlakte stroomt. Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt er al jaren in Nederland gefrackt en heeft dat nog nooit tot enige schade of bevingen geleid.

Een groot aantal tegenstanders, waaronder de provincie Groningen, denkt daar anders over en hoopt dat de Raad van State een stokje voor het fracken en de gaswinning steekt.

Het hoogste bestuursrechtscollege stelde zich maandag tijdens een rechtszaak over het nieuwe winningsplan voor het gasveld Pieterzijl-Oost kritisch op tegenover het ministerie en de NAM.

Het ministerie keurde een winningsplan voor Pieterzijl goed, terwijl bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nog twijfel bestond over de gevolgen van het fracken voor bodemdaling en bevingen in het gebied rond de boorput. Om die reden droeg het ministerie de NAM op om nog een risicobeheerplan op te stellen. Alleen tegen dat beheerplan kan niemand meer bezwaar maken.

Zorgen

De tegenstanders, waaronder Gedeputeerde Staten van Groningen, de gemeente en een groot aantal burgers vinden dat onacceptabel. Zij drongen er bij de Raad van State op aan om alleen al om die reden het gehele winningsplan naar de prullenbak te verwijzen. Volgens de woordvoerders van het ministerie en de NAM is dat niet nodig, omdat er eigenlijk niets aan de hand is.

De NAM en het ministerie willen het onderste uit de kan Ate Kuipers - tegenstander frackingplan

Een woordvoerster van het ministerie benadrukte dat de SodM met zijn twijfel over de impact van het fracken meer onrust onder de bevolking heeft veroorzaakt dan weggenomen. Tegenstanders vinden, gestaafd door ervaringen elders, dat er juist alle aanleiding is om zich grote zorgen te maken over het fracken en de gaswinning.

Hoewel ministerie en de NAM de risico’s op bodemdaling en bevingen erg klein vinden, bleek toch dat er de komende vier jaar tijdens de gaswinningsperiode 19 procent kans is op een beving van 3.2 op de schaal van Richter. En dat kan volgens de omwonenden enorm veel schade opleveren.

Onderste uit de kan

Melkveehouder en tegenstander Ate Kuipers noemde het te gek voor woorden dat de NAM toch weer gas wil winnen, terwijl ze weten dat er kans is op flinke schade. 'Ik ben ondernemer, boer en burger. Als ik iets ga ondernemen waarvan ik zeker weet dat anderen schade oplopen, dan begin ik er niet eens aan. Maar de NAM en het ministerie willen het onderste uit de kan en het laatste restje gas uit de kleine gasvelden persen, terwijl ze van het Groningen-veld weten hoeveel ellende dat kan opleveren.’

Ik wil niet in een land leven dat wordt gerund als een bedrijf Sandra Jacobs - inwoner Pieterzijl

Ook Sandra Jacobs uit Pieterzijl was niet te spreken over de handelwijze van NAM en het ministerie van economische zaken, die volgens haar niet of nauwelijks rekening houden met de grote zorgen van de bevolking. 'Mensen worden moedeloos dat ze elke keer weer schade aan hun huis of boerderij moeten melden. En wat hebben de NAM en het ministerie geleerd van het verleden? Helemaal niets. Ik wil niet in een land leven dat wordt gerund als een bedrijf. Ik wil een zorgzame samenleving, waarin de overheid rekening houdt met de belangen van zijn burgers. Ik wil mijn dochter een fijne toekomst geven.’



De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.

