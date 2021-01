Geldezel krijgt waarschuwing voor oplichting via WhatsApp

Een 21-jarige man uit Stadskanaal is wegens medeplichtigheid aan oplichting en witwassen door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De man liet ruim 3200 euro aan WhatsApp-oplichtingsgeld via zijn rekening rollen.

De Kanaalster was een zogeheten geldezel, een persoon die zijn of haar pinpas en pincode ter beschikking stelt. Volgens de politierechter heeft de man bewust aan de oplichting meegewerkt. 'Dom. Heel dom en naïef', zei de Kanaalster maandag op zitting.

Zijn spaargeld had hij online vergokt. Er zat volgens hem maar één ding op: een geldmaker benaderen. Dat deed de Kanaalster via Instagram.

Ik had in eerste instantie helemaal geen argwaan Kennis die slachtoffer werd

Hij kwam al snel in contact met criminelen, die met gebruik van zijn pinpas 'snel geld konden maken'. Als hij zijn pinpas zou inleveren en een naam van een bekende van hem noemde, dan zou hij binnen afzienbare tijd 5000 euro ontvangen. Dat werd hem beloofd.

'Dringend verzoek geld overmaken'

De Kanaalster gaf de criminelen zijn pas en gaf een naam op van een man uit Stadskanaal, wiens zoon hij redelijk kende. De nietsvermoedende man werd benaderd door de criminelen. Die deden zich via WhatsApp voor als bekenden van zijn zoon. En die zat in geldnood.

De vader kreeg een dringend verzoek om snel 3200 euro over te maken op de bankrekening van de Kanaalster. De vader gaf zonder twijfel gehoor aan het verzoek. 'Ik had in eerste instantie helemaal geen argwaan', zei hij. Zelfs een profielfoto van zijn zoon was bij de oplichting gebruikt.

Om de tuin geleid

Toen het slachtoffer later de WhatsApp berichten op zijn telefoon teruglas, merkte hij dat hij om de tuin was geleid. Ook zijn zoon in kwestie, wiens naam en foto was gebruikt bij de oplichting, was zich van geen kwaad bewust. De 3200 euro was al lang naar de rekening van de Kanaalster verdwenen. Die werd al snel al snel op het bureau ontboden. Hij bekende alle feiten, al voelde hij zich niet een echte oplichter. 'Dat hebben anderen gedaan', stelde hij.

De rechter vond bewezen dat de man de oplichting mogelijk had gemaakt door zijn pas ter beschikking te stellen. De echte criminelen zijn tot op heden niet gepakt. 'Maar weet dat door geldezels als u, deze oplichting mogelijk is', zei de rechter.

Geen 5000 euro

De 5000 euro die de Kanaalster voor het inleveren van zijn bankpas was beloofd, werd uiteraard nooit gestort. 'Dat kun je natuurlijk wel op je klompen aanvoelen', zei de rechter. De Kanaalster heeft al en vorm van straf gekregen: hij mag zes jaar lang geen rekening meer hebben bij een bank.

Ook in de toekomst wordt het voor hem moeilijk om bijvoorbeeld een hypotheek af te sluiten. Bovendien moest hij zijn geldzaken uit handen geven. 'Op zich is dat al een straf', zei de rechter. Desondanks legde hij de man een werkstraf op van 80 uur, maar dan wél geheel voorwaardelijk. Verder moet de Stadskanaalster 3200 euro aan het slachtoffer betalen.

