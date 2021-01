Voorwaardelijk cel en forse werkstraf voor diefstal van pinpassen

De pinpassen haalde de man uit afgesloten kasten. Onder meer bij een bedrijven waar hij vanwege zijn opleiding stage had gelopen. In september en oktober 2018 verdween er geld van bankrekeningen van kwetsbare mensen die, wegens geldproblemen, hun financiële sores op orde probeerden te brengen. Hun bankpassen lagen ter beveiliging in afgesloten kasten bij budgetcoaches- en beheerders in Emmen.

Traktatie: scooter

De Emmenaar had daar, vanwege zijn opleiding, stage gelopen. Ook had hij bij één bedrijf in Emmen kort gewerkt en wist hij precies waar deze kasten zich bevonden. Hij haalde de bankpassen uit de enveloppen, sommigen daarvan waren voorzien van een pincode. De man trakteerde zichzelf op een bedrag van 3575 euro. Daarvan werd een scooter aangeschaft, die hij op zijn naam plaatste.

Pin-acties in Ter Apel, Stadskanaal

Ondertussen verdwenen begin oktober 2018 grote bedragen met de gestolen pinpassen tijdens pintransacties in Stadskanaal, Ter Apel, Beilen, Nieuw-Weerdinge en Emmen. De man is ook schuldig bevonden aan een poging tot diefstal, en wel van 10.000 euro. Op het moment dat hij dat bedrag via internetbankieren wilde overboeken naar zijn rekening, stak de betreffende bank een stok in het wiel, met een extra beveiliging. Zodoende bleef het bij een poging en werd de Emmenaar al snel gepakt.

Bedreigd

Hij zou zijn bedreigd door derden, zei hij op zitting. Vanwege een oude schuld bij een onbekend gebleven persoon, voelde hij zich genoodzaakt de bankpassen te stelen. Zodra zijn geldschuld bij deze persoon op 'nul' zo staan, dan zou hij pas kunnen meedingen in het verdelen van de geldbedragen, zo was hem verteld. Maar dat verhaal geloofde de rechter niet. Na de vraag waarom hij de politie niet had ingeschakeld na deze bedreiging, hield de man zijn kaken stijf op elkaar.

Mededader

De Emmenaar is in Zuidoost-Groningen en Drenthe opvallend genoeg niet gezien tijdens pintransacties. De verdachten die dat gedaan hebben lopen volgens de man nog vrij rond. Toch wordt de man door de rechtbank als mededader bestempeld. Hij maakte het pinnen mogelijk, met de bankpassen die hij verschafte. 'U bent verantwoordelijk voor de schade', zei de rechter tegen de man. De rechter nam het de man kwalijk dat hij het vertrouwen van zijn school en daarnaast de stageplaats op een grove manier had geschonden. Wel matigde hij de straf, vanwege de oudheid van deze zaak. De man moet aan de slachtoffers ruim 12.000 euro terugbetalen.