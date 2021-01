Rondje Groningen: Een prachtige halo bij Roodeschool

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) I can see your Haaaa-looooo

Tjeert Mensinga stuurde ons deze prachtige foto van een halo in de buurt van Roodeschool. Heel kort zichtbaar, aldus Tjeert. Prachtig!

Halo bij Roodeschool (Foto: Tjeert Mensinga)

2) Her en der: rellen

Maar op de Grote Markt in Stad was er gisteren in elk geval rust en een mooie boodschap:

3) Trotse reacties op Groningse rust

De 'Hou vol'-boodschap riep veel trotse reacties op van Groningers op Twitter. 'Er gaat niets boven Groningen' klonk op Twitter vanuit het hele land. Lees de reacties op stadsblog Sikkom op Twitter maar.

4) Wacht! Er waren toch rellen!

Of nee. Het was een sneeuwballengevecht.

5) Samen naar de Grote Markt, zonder compensatiegeld

FC Groningen staat nog even stil bij de actie van supporters om af te zien van compensatie voor het niet kunnen bekijken van wedstrijden in het stadion - om de club te helpen.

6) Not a city for couch potatoes

Even corona wegdenken en je hebt een vermakelijke voorstelvideo van de faculteit scheikunde aan de RUG. Zó leuk is Groningen als je hier komt studeren.

7) Mike, bedankt

Dat zegt Birmingham City tegen de nu vertrekkende oud-FC'er Maikel Kieftenbeld.

8) Het Bij-kletsbankje

Dat is één van de klimaatideeën in de stad Groningen, waar Spot TV vanwege de klimaatadaptatieweek bij stilstaat. Of zit.

9) Het Forum vindt iets van kantoren

Lekker doorlopen mensen!

10) Niet lockdown, maar leuk doun

Goede mantra.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag met het ingaan van de avondklok: 21.00 uur. Hou vol, tot morgen!