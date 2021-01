Herbouw brandgat Musselkanaal vertraagd door corona

De ravage na de brand in Musselkanaal in 2018 (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Het duurt langer dan gepland om de herbouw in het winkelcentrum van Musselkanaal op gang te brengen. Vorig jaar september zou er gestart worden om meerdere door brand getroffen winkelpanden op te knappen, maar door corona is dat met een jaar uitgesteld.

Dat wordt gemeld in de voortgangsrapportage Gebiedsontwikkeling Musselkanaal. In september 2018 brak er brand uit in het pand van Rolfes Rijwielen, waarna een blok met meerdere winkelpanden verloren ging.

‘De betrokken architect heeft mooie plannen gepresenteerd, maar er zijn in deze coronatijd twijfels bij betrokken ondernemers’, staat in het document. ‘Op dit moment wordt er heroverwogen. Hopelijk komt er zo snel mogelijk duidelijkheid over de voortgang.’

Goede hoop

Wethouder Goziena Brongers (CDA) heeft ondanks de vertraging goede hoop op de herbouw. ‘Ik heb wel de verwachting dat het doorgaat’, zegt ze. Die hoop heeft voorzitter Dirk Kloen van Ondernemersvereniging Musselkanaal ook.

‘Eén van de betrokken partijen heeft door corona uitstel gekregen van de bouwplicht’, zegt Kloen. Met de bouwplicht doelt hij op de afspraak tussen pandeigenaar en verzekeraar om binnen een bepaalde periode weer te gaan bouwen na de uitkering van het verzekeringsgeld. ‘Maar we gaan ervan uit dat het gewoon doorgaat. Dat hopen we als Ondernemersvereniging van ganse harte.’

Nieuwbouw in zicht

Sinds de brand wordt er door meerdere pandeigenaren gepraat om tot herbouw van winkelpanden te komen. Daar leek enige tijd weinig schot in te zitten, totdat de gemeente Stadskanaal vorig jaar meldde dat nieuwbouw op de brandlocatie in zicht is.

'Een projectgroep, waarin ook ondernemers uit Musselkanaal zitten, is continu met elkaar in gesprek op allerlei niveaus om dit voor elkaar te krijgen', meldde een woordvoerder destijds. Ook toen werd er wel een slag om de arm gehouden, want corona kon roet in het eten gooien. En dat is nu het geval.

RTV Noord heeft geprobeerd een reactie van ondernemer Michaël Rolfes te krijgen, maar hij is niet bereikbaar voor commentaar.

