Justitie eist vier maanden cel wegens bezit harddrugs

Hij had die avond gewerkt en reed op zijn scooter rond. Hij had geen rijbewijs en negeerde daarom het stopteken van de politie. In Winsum werd hij klemgereden. De agenten vonden de harddrugs in zijn tas en onderbroek. Hij had bovendien 300 euro aan contant geld bij zich.

'Huisofficier'

De man zweeg voornamelijk bij de politie. Tegen de rechters zei hij dat hij net wilde beginnen met de drugshandel, maar dat hij werd gesnapt voordat hij maar iets kon verkopen.

De officier van justitie geloofde dit niet, maar kon ook niet aantonen dat de man al een handeltje had. De 25-jarige man, die woensdag 26 wordt, is vaker veroordeeld voor drugshandel. 'Ik heb u vaker voor mij gehad. U bent zo langzamerhand een draaideurcrimineel en ik uw huisofficier', zei de officier van justitie.

Proeftijd

In mei 2019 kreeg de Kloosterbuurder wegens drugshandel in Groningen zestien maanden cel opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk. De man liep nog in die proeftijd, toen hij in Winsum werd aangehouden. De officier vindt dat de man die acht maanden nu ook moet uitzitten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

- Verdachte van runnen drugslab Lucaswolde staat voor de rechter