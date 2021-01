Fit Donar maakt zich op voor Europese bubbel met Bosschenaren en Russen

Donar-coach Ivan Rudez kan beschikken over een fitte selectie in de week dat zijn ploeg in de bubbel van Den Bosch speelt voor de Europe Cup. De Groningse basketballers nemen het in de poule op tegen thuisploeg Heroes en BC Parma uit het Russische Perm.

‘We mogen onze verdieping niet verlaten, dus we kunnen niet even de frisse buitenlucht in, maar we zijn blij dat we ons werk tenminste mogen doen. Hopelijk kunnen we onze fans blij maken. We hebben er erg veel zin in’, aldus Rudez.

'Brandwijk en James kunnen spelen'

Dat niet alleen, maandag kwam bestuurslid technische zaken Martin de Vries in de wekelijkse podcast Kleedkamer Noord van RTV Noord ook nog met goed nieuws ten aanzien van de ziekenboeg die al een tijdje ‘goed’ bezet was.

‘Willem Brandwijk en Juwann James kunnen spelen, Ik heb Juwann vorige week nog een paar keer gezien, die was goed aan het trainen, dus ik verwacht dat hij gewoon volle bak mee kan doen. Maar hij mist natuurlijk ook wel ritme’, aldus De Vries.

'Jammer dat Borisfen ontbreekt'

Verder gaat het bestuurslid nog in op de afmelding van BC Borisfen. Donar zou het op vrijdag opnemen tegen de ploeg uit Wit-Rusland, maar dat team moest in isolatie na een coronabesmetting in de selectie.

‘Wij vinden dat wel jammer', zegt De Vries. 'We hebben natuurlijk heel lang niet gespeeld. Onze resultaten zijn tot nu toe heel wisselvallig geweest. We hebben dik gewonnen van Zwolle (82-55) en dik verloren van Leiden (98-67). Daar zat een enorm verschil tussen, dus we zijn nog lang niet constant genoeg en waar we zijn willen. Daarom vinden we het ook jammer dat die laatste wedstrijd tegen Borisfen niet doorgaat, want dat was wel gewoon weer een extra wedstrijd.’

‘Je moet gewoon spelen. Je wordt beter van zoveel mogelijk sterke tegenstanders. Borisfen was ook wel een ploeg waar je van had kunnen winnen, dus we missen nu een kans op een overwinning en dat vinden we ook jammer, maar het is wat het is’, aldus Mister Donar, die ook uitkijkt naar het duel met Heroes.

'Thuisvoordeel Heroes'

De Bosschenaren verloren de eerste twee duels in de competitie van Den Helder en Landstede, en wonnen daarna van The Hague Royals. ‘Ik denk dat zij ook best wel wisselvallig zijn. Zij hebben natuurlijk een team met een aantal uitstekende spelers. Jongens die makkelijk kunnen scoren, zoals Lapornik en hun spelverdeler (JaCori Payne, red.) is ook een gevaarlijke jongen. Die moet je zien te controleren.’

‘Ze spelen natuurlijk thuis, dat scheelt toch. Dat hebben we op Cyprus ook meegemaakt, dat Keravnos zich daar toch heel prettig voelde op hun eigen wedstrijdvloer. Dus ze hebben daar wel een voordeeltje. Maar verder zijn de omstandigheden wel gelijk, dus we hebben gewoon een kans’, aldus De Vries.

'Parma uit derde competitie Europa'

BC Perm uit Rusland is donderdag de tweede tegenstander van Donar in Den Bosch. Donar-coach Ivan Rudez weet dat die ploeg van een ander kaliber is, dan de twee teams uit Nederland.

‘Parma doet mee in de derde competitie van Europa, qua sterkte, na Spanje en Turkije. Ik denk dat hun budget tussen de vier en zes miljoen ligt, maar dat weet ik niet zeker. En ze hebben de hele maand november en december gespeeld. Ze groeiden elke ronde. Ze hebben elke week sterke tegenstanders en dit is waardoor ze waarschijnlijk een betere wedstrijdvorm en -scherpte hebben, dan Donar en Den Bosch, want wij hebben in november en december niet gespeeld.’

Gevaarlijke spelers Parma

‘Ze hebben Adas Juškevicius en Lorenzo Williams als de belangrijkste spelmakers. Juškevicius is daarnaast echt een dodelijke schutter, die hun nummer één optie is in de aanval. En vergeet niet, het zijn Russen, dus ze hebben een hoop fysieke kracht in de positie vijf en vier. Met Vladimir Ivlev een voormalig Russisch international, en Mareks Mejeris, een Letse international, en Boris Savovic (uit Servië, red.), ook een voormalig international. Ze hebben een brede selectie.’

‘Parma heeft een selectie van twaalf goede spelers. Ze hebben al laten zien dat ze kunnen strijden tegen sterke clubs als Lokomotiv Koeban Krasnodar (84-81 winst, red.). Ze hadden een close game tegen Unics Kazan (69-76 verloren, red.). Het gaat interessant worden om te zien hoe ze zich aanpassen aan ons. Ik denk dat we zeker kans maken tegen hen. Hoewel ze hoog aangeschreven staan en een groot budget hebben, denk ik dat we een onplezierige verrassing voor hen kunnen zijn.’

Programma

Donar begint dinsdagavond om 18.00 uur aan het toernooi met een wedstrijd tegen de thuisploeg, Heroes. Op donderdag om 18.00 uur volgt het duel tegen BC Parma uit Rusland. De beste twee in de groep gaan door, samen met de beste nummers drie van alle groepen.

