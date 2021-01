Justitie jaagt op schuurhuurder drugslab Lucaswolde

Een belangrijke spil in het ontmantelde crystal meth-laboratorium in Lucaswolde, dat eind oktober opgerold werd, wordt nog vermist. Het gaat om de huurder van de loods aan de Munnekeweg. Dat blijkt uit een pro-formazitting.

De man die terechtstond was de 54-jarige eigenaar van het pand waar het eerste crystal meth-lab in Groningen ontdekt werd. De huurder van de loods, die als bijnaam ‘de kleine sigaar’ heeft, staat gesignaleerd als verdachte, maar is tot op heden spoorloos. De eigenaar van de woning wordt gezien als medepleger van het vervaardigen van crystal meth.

Veel crimineel geld verdiend

De eigenaar van de loods was niet aanwezig bij de zitting. Hij blijft vastzitten, omdat er sprake is van herhalingsgevaar. ‘Hij heeft veel verdiend met criminele handel’, zegt de officier van justitie. Volgens het Openbaar Ministerie was de man langdurig betrokken bij het laboratorium. Hoe lang het lab in werking is geweest, wordt nog onderzocht.

Op 27 oktober viel de politie het pand in Lucaswolde binnen. In het lab werd dertig kilo methamfetamine-olie en drie kilo methamfetaminepoeder aangetroffen. Ook vond de politie enkele tienduizenden euro’s. Vier mannen werden aangehouden: twee Amsterdammers, een man uit Almere en de bewoner van het pand.

Ook crystal meth-lab in Friesland

De mannen uit Amsterdam en Almere worden ook verdacht van betrokkenheid bij een ander crystal meth-laboratorium. In het Friese Wanswert werd in februari vorig jaar een actief lab aangetroffen met drugs die een straatwaarde hadden van vier miljoen euro. Naast het lab was een tweede lab in aanbouw.

Dit zijn grote hoeveelheden voor een drug die in Nederland amper gebruikt wordt. Het zeer verslavende en lustopwekkende crystal meth, ook wel 'ice' of 'tina' genoemd, komt af en toe in gayscenes voor. Verslavingszorg Noord-Nederland vermoedt dat deze hoeveelheden drugs bestemd zijn voor de export.

De Amsterdammers en de man uit Almere staan volgende week en de week daarop voor het eerst voor de rechter.

Lees ook:

- Verdachten Lucaswolde ook betrokken bij Fries drugslab

- In het Noorden wordt nergens zoveel drugsafval gedumpt als in Groningen