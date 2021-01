Minder muskusratten gevangen in Noorden, maar juist meer beverratten

Het aantal gevangen muskusratten in de provincies Groningen en Drenthe is vorig jaar met 27 procent gedaald ten opzichte van 2019. Dat zegt Waterschap Noorderzijlvest. Landelijk daalde het aantal gevangen muskusratten met vijf procent.

In 2019 werden in Noordoost-Nederland 12.726 muskusratten gevangen. De vangst neemt al jaren af: in 2011 werden nog 65.009 muskusratten gevangen in Groningen en Drenthe.

Daarentegen steeg de vangst van het aantal beverratten vorig jaar met 55 procent. In 2019 ving Waterschap Noorderzijlvest 321 beverratten en vorig jaar 496.

Langs de grens

Het grootste gedeelte van de beverrattenvangst, zo'n 95 procent, gebeurt langs de Duitse grens. De beverpopulatie neemt bij onze oosterburen sterk toe, wat ook in ons land te merken is. Het waterschap hoopt te voorkomen dat de dieren zich door Nederland verspreiden, door ze bij direct de grens te vangen.

'De methodes zijn nog steeds hetzelfde gebleven', zegt Pieter Reitsma van Waterschap Noorderzijlvest over de vangst. 'Maar omdat we steeds minder vangen, moeten we meer samenwerken om de populatie terug te dringen. We weten gelukkig goed waar we moeten zijn.'

We willen ze ook met drones bestrijden Pieter Reitsma - Waterschap Noorderzijlvest

De beverrat is volgens Reitsma 'misschien wel schadelijker' dan een muskusrat. 'Ze zijn vier keer zo groot, daardoor maken ze ook grotere gaten. De beesten planten zich weliswaar minder snel voort dan een muskusrat, maar alsnog: we beschouwen het dier als een exoot, dus hij hoort hier gewoon niet.'

Dreiging

Muskus- en beverratten worden gevangen omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Ook maken ze nesten met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en en een polder onder water lopen.

Noorderzijlvest en andere noordelijke waterschappen hebben als doelstelling om in 2035 geen beverratten en muskusratten meer te vinden. 'We gaan ook kijken naar modernere technieken om ze te bestrijden, zoals drones', zegt Reitsma.

