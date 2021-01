UMCG doet onderzoek naar werking coronavaccins op kwetsbare groepen

Het ziekenhuis gaat de werking van vaccins op nier, longtransplanatie- en kankerpatiënten onderzoeken. Voor dat onderzoek krijgt het ziekenhuis een subsidie van 7,4 miljoen euro van ZonMW, een organisatie voor gezondheidsonderzoek.

Immuunsysteem

De patiënten horen bij de kwetsbare groepen waar het coronavirus extra gevaarlijk voor kan zijn, schrijft het UMCG. 'Bovendien heeft de pandemie een ernstig negatief effect op het sociale leven van kwetsbare patiënten, omdat zij zich uit angst voor COVID-19 nog meer dan anderen hebben geïsoleerd. Juist voor deze kwetsbare mensen is een goed werkend en veilig vaccin dus heel belangrijk.'

Maar beschikbare vaccins zijn vooral getest op relatief gezonde mensen. 'Specifieke risicogroepen worden niet of slechts heel beperkt meegenomen in deze studies'. Daardoor is er onvoldoende kennis over de immuunrespons van het vaccin bij patiënten met een minder goed functionerend immuunsysteem.

Drie projecten

Het ziekenhuis start drie onderzoeksprojecten. Bij longtransplantatiepatiënten willen de onderzoekers weten over corona-vaccins net zo effectief is bij mensen zonder een transplantatie.

Een tweede onderzoeksgroep bekijkt de patiënten met nierfalen, dialysepatiënten en niertransplantiepatiënten die afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken. Ze willen weten of hoe het lichaam op de vaccins reageert en zoeken naar de werkzaamheid en bijwerkingen.

Een derde onderzoek wordt gedaan bij kankerpatiënten. De onderzoekers willen weten of mensen die een behandeling krijgen met chemo- of immuuntherapie dezelfde afweerreactie krijgen als mensen zonder kanker.



De resultaten van de onderzoeken worden in de loop van het jaar verwacht.



