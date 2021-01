Live: Donar moet kleine achterstand inlopen tegen Heroes

De basketballers van Donar nemen het vanavond in de eerste wedstrijd van de FIBA Europe Cup op tegen Heroes Den Bosch. Het duel begint om 18.00 uur en is hier te volgen via onderstaande livestream.

Donar-coach Ivan Rudez kan beschikken over een fitte selectie in de week dat zijn ploeg in de bubbel van Den Bosch speelt voor de Europe Cup. Aanstaande donderdag staat de poulewedstrijd tegen BC Parma uit het Russische Perm op het programma. ‘We mogen onze verdieping niet verlaten, dus we kunnen niet even de frisse buitenlucht in, maar we zijn blij dat we ons werk tenminste mogen doen. Hopelijk kunnen we onze fans blij maken. We hebben er erg veel zin in’, aldus Rudez.

Livestream

Donar zou het op vrijdag ook nog opnemen tegen BC Borisfen uit Wit-Rusland, maar dat team moest in isolatie na een coronabesmetting in de selectie. In de competitie staan de Groningers na drie wedstrijden op de derde plek met vier punten. Maakt Donar een goede start in het Europe Cup toernooi? Volg het hier: