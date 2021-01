Winkels bereiden zich voor op mogelijke rellen

Na een waarschuwing in de groepsapp van de ondernemersvereniging heeft een aantal middenstanders in Delfzijl de deuren voor 18.00 uur al gesloten.

Lege etalage

Telecombinatie Delfzijl heeft bovendien uit voorzorg de vitrines in de winkel leeggehaald. 'Wij hopen vanaf morgen weer voor jullie klaar te kunnen staan in een winkel die netjes en vooral heel is', schrijft de telefoonzaak op Facebook.

Lege etalages in een telecomwinkel in Delfzijl (Foto: Telecombinatie Delfzijl/Facebook)

Bezoekers geweerd uit centrum Delfzijl

Politieagenten zijn op dit moment in het centrum Delfzijl aanwezig om fietsers en voetgangers te weren, die daar niets te zoeken hebben. Voorbijgangers wordt gevraagd naar hun bestemming.

Agenten vragen voorbijgangers waar ze heen gaan (Foto: ProNews)

Ook Vishandel Perdok in het centrum Appingedam kondigt op sociale media aan eerder dicht te gaan.

Schoenenwinkel dichtgetimmerd

In de Langestraat in Winschoten, de centrale winkelstraat in die stad, is de etalage van schoenenwinkel Zana Sport preventief dichtgetimmerd. Op foto's is te zien hoe medewerkers houten platen op maat zagen, om ze vervolgens aan de gevel te monteren.

Een nabijgelegen cadeauwinkel pakt het anders aan en heeft preventief bouwschermen om de winkel geplaatst.

Bouwschermen om een cadeauwinkel (Foto: 112Groningen)

