FC Groningen rekent probleemloos af met zwak ADO Den Haag

De ploeg van coach Danny Buijs was aan de aftrap op meerdere plaatsen gewijzigd, maar kende geen enkele moeite met de krachteloze Hagenezen. De openingstreffer in de 18e minuut was er één om in te lijsten. Ramon Pascal Lundqvist nam een vrije trap aan de linkerkant van het strafschopgebied voor zijn rekening. De Zweed schoot de bal vervolgens met een prachtige krul langs ADO-doelman Koopmans.

Ban gebroken

De ban was gebroken en vlak voor rust verdubbelde Strand Larsen de Groningse voorsprong. De prima spelende Gudmundsson stoomde op over de linkerkant en leverde een perfecte voorzet af die de Noor probleemloos in het doel kopte. Het was alweer zijn achtste goal in deze competitie. Vlak daarna floot scheidsrechter Dieperink voor de rust.

Eerste goal Da Cruz

In de tweede helft kreeg Alessio Da Cruz eerst nog twee goede kansen die door Koopmans werden gekeerd, maar in de 68e minuut sloeg hij alsnog toe. Kreeg de bal aangespeeld op de rand van de zestienmeter, kon draaien en vervolgens probleemloos uithalen. Via het been van verdediger Del Fabro verdween de bal achter de opnieuw geklopte Koopmans.

Tiende winstpartij

De gasten probeerden nog wel aan te vallen, maar ontbeerden de kwaliteit om het FC Groningen echt lastig te maken. En zo boekten de groen-witten alweer hun tiende winstpartij van dit seizoen. Aanstaande zaterdag 30 januari staat de volgende wedstrijd voor de Groningers alweer op het programma. Dan gaat de ploeg van coach Danny Buijs op bezoek bij Heracles Almelo. De aftrap in Overijssel is om 16.30 uur.

