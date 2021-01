Lundqvist: 'Prima wedstrijd; goed gespeeld en de nul gehouden'

Ramon Pascal Lundqvist was belangrijk voor FC Groningen in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen ADO Den Haag. De Zweed scoorde de openingstreffer door een vrije trap achter ADO-keeper doelman Koopmans te krullen.

'Ik voelde me echt fit, merkte ik ook op trainingen en nu in de wedstrijd. Het was een lekkere goal, die vrije trap. Ik heb een moeilijke tijd gehad, speelde niet altijd in de basis. Dat is niet leuk want iedere speler wil altijd in de basis staan en belangrijk zijn voor het team. De trainer vond dat ik meer rendement moest hebben en zuiverder spelen. Daar was ik het mee eens. Vandaag ging dat een stuk beter,' besluit Lundqvist.

Eerste goal

Alessio Da Cruz scoorde de 3-0, zijn eerste treffer voor FC Groningen. 'Ik was al een tijdje op zoek naar de eerst goal, eindelijk ligt hij erin.' De eerste helft ging het niet al te best, maar na rust herstelde de aanvaller zich. 'Soms gaan dingen heel goed, soms wat minder. In de eerste helft dacht ik er iets te makkelijk over. Daarna ging het een stuk beter. Mijn derde kans ging erin. Ik kan nog een stuk beter, ben net terug van een lange blessure. Blij dat ik nu weer op het veld sta.'

Verdiende zege

FC Groningen-trainer Danny Buijs vond de 3-0 een verdiende overwinning. 'Nu we zesde staan moeten we er alles doen om dit vast te houden of nog meer te bereiken. Dat begint met elke training weer keihard werken.' Het was puzzelen voor de oefenmeester qua opstelling. 'Toen viel Patrick Joosten ook nog uit tijdens de warming-up. Gelukkig kon ik hem voor de aftrap nog vervangen. We willen iedereen fit houden voor de laatste drie maanden van het seizoen want als je nu wegvalt is het bijna einde verhaal.'