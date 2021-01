Donar na verlenging onderuit tegen Heroes in Europe Cup

De basketballers van Donar zijn de poulefase van de Europe Cup begonnen met een nederlaag. In de Maaspoort moesten de Groningers dinsdagavond na verlenging met 99-98 het hoofd buigen voor Heroes Den Bosch. Na de reguliere speeltijd was de stand gelijk: 88-88.

In een bloedstollend duel hield Heroes het hoofd net even koeler in de verlenging. Davonte Lacy maakte namens Donar vlak voor tijd gelijk met een benutte vrije worp waardoor er vijf extra minuten bijkwamen. Ook in de verlenging kon het lange tijd nog beide kanten op. Een driepunter van Jacori Payne namens Heroes zorgde voor 97-95. Ogungbemi-Jackson zorgde met een driepunter nog voor 99-98, maar dichterbij kwamen de gasten niet omdat Heroes daarna de klok uitspeelde.

BC Parma

Topscorer aan de kant van de Groningers werd Ogungbemi-Jackson met 23 punten, Damjan Rudez was goed voor 22 punten. Donar moet zich snel herpakken want aanstaande donderdag staat de tweede wedstrijd in de Europe Cup alweer op het programma. Opnieuw in Den Bosch is dan de sterke Russische ploeg BC Parma de tegenstander.