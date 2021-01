Bé Schollema wordt wethouder in Pekela

PvdA-raadslid Bé Schollema van de gemeente Eemsdelta gaat aan de slag als wethouder in Pekela. Hij volgt daarmee Henk Busemann op, die in december overleed.

Schollema was eerder wethouder in Loppersum, maar na de samenvoeging met Appingedam en Delfzijl kwam de PvdA niet in het college van Eemsdelta.

De 41-jarige Schollema heeft inmiddels zijn ontslagbrief gestuurd aan burgemeester Gerard Beukema van Eemsdelta. Per 3 maart is hij daar geen raadslid meer. Diezelfde dag hoopt hij wethouder te worden van de gemeente Pekela.

Onverwachts telefoontje

Het bestuur en de fractie van de PvdA van de afdeling Pekela dragen Schollema voor. Hij kreeg een onverwacht telefoontje: 'Deze had ik niet aan zien komen. Als iemand mij had gevraagd: 'Word je ooit bestuurlijk actief in Pekela?' Dan had ik daar absoluut nee op geantwoord. Maar als op deze manier een feitelijke hulpvraag voorbij komt, dan heeft Pekela een bijzonder plekje in mijn hart en dan zeg je daar dus toch ja op.'

Buiten de boot

Bé Schollema was vanaf 2014 wethouder in Loppersum, tot de raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. De PvdA viel in de college-onderhandelingen buiten de boot. Hij ging verder als raadslid. Dat wilde hij niet blijven.

'Ik heb bij mijn kandidaatstelling aangegeven dat ik bereid was om wethouder te worden en lijsttrekker te zijn in Eemsdelta, en mochten we buiten de coalitie terechkomen, ik de nieuwe fractie nog op gang zou helpen en dan een andere weg zou kiezen.'

Bé Schollema is geboren en getogen in Middelstum, waar hij nu woont, maar met Pekela heeft hij wel een band. Zijn vader Meindert Schollema was er burgemeester van 1999 tot aan zijn pensioen in 2015. Meindert Schollema overleed in december 2019.

