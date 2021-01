Politie verlegt focus in moordzaak Els Slurink (update)

Maar dat beeld lijkt te kantelen, zo meldt de politie dinsdagavond in een extra lange uitzending van Opsporing Verzocht, waarna er 30 tips binnenkwamen over de zaak. Vermoedelijk trof zij een insluiper die haar doodgestoken heeft.

De uitzending is onderdeel van een nieuwe politiecampagne omtrent cold cases. De insteek: het is nooit te laat om te praten. Sinds een week hangen in 100 abri’s in Stad posters met het vrolijk lachende gezicht van het slachtoffer. En daarbij de belangrijkste vraag: wie bracht Els Slurink om het leven?

Hoofdbreker

Want de moord uit 1997 is nog steeds niet opgelost. De politie breekt er al 24 jaar het hoofd over. Els Slurink werd in de nacht van 20 op 21 maart in haar woning aan het Van Brakelplein in Stad doodgestoken met een schaar. Een steek in het hart werd haar fataal.

Toen ze de volgende ochtend niet op haar werk verscheen, sloegen collega’s alarm. Een collega ging naar haar huis, maar trof haar daar niet aan. Agenten vonden korte tijd later Els’ lichaam in de woonkamer.

Vermoedelijk geen persoonlijk motief

De recherche ging lange tijd uit van een persoonlijk motief. Els sprak voor haar werk als psycholoog met ouders die beschuldigd werden van incest. Het zou mogelijk zijn dat iemand verhaal kwam halen. Ook enkele ex-vrienden van Els zijn onderdeel van het onderzoek geweest.

In de buurt waar Els woonde werd destijds veel ingebroken Evelien Aangeenbrug - politiewoordvoerder

De verhalen van deze mensen geven de politie geen verdere aanknopingspunten. Ook de gevonden sporen geven geen nauwkeurig beeld. Er is een dna-spoor gevonden onder Els’ nagel en er staan schoenafdrukken van legerkistjes in de achtertuin.

Insluiper of seksueel motief

'Andere scenario's zijn reëler geworden', zegt politiewoordvoerder Evelien Aangeenbrug. De politie houdt er inmiddels ernstig rekening mee dat die sporen van een insluiper afkomstig zijn. 'Juist omdat er in die periode zo veel werd ingebroken in de buurt waar Els woonde', zegt Aangeenbrug.

Zou ze een inbreker tegengekomen zijn? Er waren geen gordijnen aan de achterkant van haar woning en de keukendeur was niet op slot. Ook haar fiets was uit de achtertuin gestolen.

Het Van Brakelplein in Groningen, waar Slurink vermoord werd (Foto: Sjaak Kempe/Flickr (Creative Commons))

Een andere optie waar de politie rekening mee houdt is een seksueel motief van de dader. Een buurvrouw, die ook geen gordijnen had, liep de avond van de moord met open badjas door het huis. De dader zou zich vergist kunnen hebben in de woning.

Wie was actief als inbreker?

De politie hoopt dat iemand na 24 jaar met informatie komt. Bekend is dat een dader in veel gevallen aan anderen vertelt wat hij heeft gedaan. Mogelijk lopen er daardoor meerdere mensen al jaren met een groot geheim rond.

De politie wil graag weten wie er in die periode actief was als inbreker rondom het Van Brakelplein. 'Veel van hen wonen in de buurt van plekken waar ze toeslaan', zegt Aangeenbrug. Ook wil de politie graag weten wie er in die periode ineens beschikte over de fiets van Els.

Dit bericht is bijgewerkt met de hoeveelheid tips die binnenkwamen naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht.

