CNV: BAT Niemeyer kan openblijven tot 2024 (update)

De voorgenomen sluiting van tabaksfabrikant BAT Niemeyer in Groningen kan worden uitgesteld tot 2024. Dat concludeert de ondernemingsraad (OR) van het bedrijf op basis van een rapport van bureau Berenschot.

De directie van BAT is van plan de vestiging in het najaar van 2022 te sluiten. De OR en vakbond CNV Vakmensen leggen zich hier niet bij neer. Op verzoek van de OR heeft Berenschot onderzoek gedaan naar alternatieven. Volgens de vakbond heeft dit geleid tot een 'kansrijk scenario'.

Dit houdt in dat de fabriek in Groningen tot medio 2024 openblijft, anderhalf jaar langer dus. Volgens de OR en de vakbond hebben de werknemers een grotere kans op het vinden van een andere baan doordat er meer tijd is voor scholing en begeleiding. Het plan is inmiddels voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Woensdag wordt het personeel door de OR bijgepraat.

Sociaal plan

Een jaar geleden sloten de bonden en de directie een akkoord over een sociaal plan, maar dat was voordat de sluiting werd aangekondigd. Daarom willen de bonden aanvullende afspraken met de directie maken.

De fabriek van BAT Niemeyer bestaat tweehonderd jaar. Er werken momenteel 185 mensen plus ongeveer zestig medewerkers van Iederz, de sociale werkplaats van de gemeente Groningen. De directie wil de fabriek sluiten omdat steeds minder mensen roken en daardoor de vraag naar sigaretten en shag afneemt. De bedoeling is dat de productie wordt overgeplaatst naar andere fabrieken van BAT in Duitsland en Hongarije.

Directie: nog geen besluit over sluiting

BAT Niemeyer is verbaasd dat de vakbond met dit plan naar buiten komt, zegt een woordvoerder: 'We hebben met elkaar afgesproken dat dit proces vertrouwelijk is. De sluiting is pas een feit als de Raad van Commissarissen zijn fiat heeft gegeven. Tot die tijd kunnen we niet inhoudelijk reageren.'

Dit artikel is aangevuld met een reactie van BAT Niemeyer.

