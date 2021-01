Suikerfabriek verwerkt recordaantal bieten, maar suikergehalte is 'stuk lager'

Bij de suikerfabriek van Cosun Beet Company in Hoogkerk is tijdens de jongste bietencampagne een recordaantal suikerbieten verwerkt: zo'n 29.000 ton per dag. Maar het suikergehalte van de bieten valt tegen.

En dat is slecht nieuws voor de boeren. Zij krijgen niet betaald voor het aantal of de grootte van de suikerbuiten die ze leveren, maar het suikergehalte bepaalt de prijs. 'De kwaliteit van de bieten was best wel goed, maar het suikergehalte is een stuk lager dan vorig jaar', zegt productiemanager Lukas Rietsema van de fabriek.

828 vrachtwagens per dag

Sinds de start van de bietencampagne op 22 september reden er dagelijks ongeveer 828 vrachtwagens vol met suikerbieten naar de fabriek. Dat leidde tot het record aan verwerkte kilo's en tot 'best wel een vreugdesprongetje' bij Rietsema. 'Een mijlpaaltje en een mooi record.' Cosun levert niet alleen suiker, maar bijvoorbeeld ook bietenpulp dat gebruikt wordt als grondstof voor veevoer.

In de nacht van zaterdag op zondag werden de laatste bieten afgeleverd en zat de campagne er op.

'Suikeropbrengst is aan de natuur'

Volgens Rietsema is dat mede te danken aan een verbetering in het productieproces. 'Die resultaten zien we nu terug. Dat hebben we zelf in de hand, maar de suikeropbrengst is aan de natuur.'

Wat de exacte suikeropbrengst van de bietencampagne 2020/2021 is, wordt naar verwachting volgende maand bekend.

Lees ook:

- Bietencampagne na vier maanden voorbij; cijfers volgen later

- Cosun Beet Company maakt kleine fout met grote gevolgen