Leden eisen vertrek bestuur Poolster: 'Plaatselijke Trump wil maar niet weg'

Leden maken zich zorgen om de financiële situatie en vinden dat er slecht wordt gecommuniceerd.

Twee bestuursleden over

Het rommelt al langer binnen Poolster. Het bestuur zou uit zes personen moeten bestaan, maar na het vertrek van Klaas Kooistra vorige maand zijn er nog maar twee over: penningmeester Tina Vegter en voorzitter Edward Stulp, tevens fractievoorzitter van Gemeentebelangen Eemsdelta.

Ik zie het niet meer zitten met dit gedeelte. Daarom ben ik in december opgestapt Klaas Kooistra - ex-bestuurslid

Kooistra laat weten niet meer samen te willen werken met de huidige twee bestuursleden vanwege de communicatie: 'Ik zie het niet meer zitten met dit gedeelte. Daarom ben ik in december opgestapt.'

'Plaatselijke Trump die maar niet weg wil'

De kritiek is vooral dat de twee bestuurders veel beslissingen zelf nemen, zonder leden erbij te betrekken. Monique Kats, één van de ouders, zegt: 'De communicatie is ver te zoeken. Ouders sturen een mail met vragen en vervolgens horen we er niks meer van.'

Ook is er volgens leden onduidelijkheid over de financiën. Bij een deel blijkt de contributie in het verleden niet te zijn geïnd. Ook het lidmaatschapsgeld over 2020 moet voor nog deels worden geïncasseerd.

Zeven nieuwe bestuursleden staan klaar om het stokje over te nemen, maar tot hun verbazing staat er geen verkiezing voor een nieuw bestuur op de agenda van de ledenvergadering aankomende vrijdag. Ze vrezen dat Stulp en Vegter blijven zitten: 'Het is de plaatselijke Trump die maar niet weg wil', zegt Kats.

Het veld van Poolster (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Binnen veertien dagen

Poolster heeft 240 leden. Een derde daarvan is jeugdlid en wordt niet bij de bestuurlijke onrust betrokken. Tachtig seniorleden, oud-leden, niet spelende leden en ouders van jeugdleden hebben de brief ondertekend. Ze vinden dat er binnen veertien dagen een ledenvergadering moet komen met een bestuursverkiezing.

Als dat niet gebeurt, nemen de leden het heft in eigen hand en houden zij zelf een ledenvergadering, zo laten ze in de brief weten.

Ik word er niet vrolijk van. Als je de vuile was buiten legt, creëer je twee kampen en dat is voor een vereniging nooit goed Edward Stulp - voorzitter

Stulp, sinds 2014 voorzitter, is niet blij met de ontwikkelingen: 'Ik word er niet vrolijk van. Als je de vuile was buiten legt, creëer je twee kampen en dat is voor een vereniging nooit goed.'

Volgens Stulp zijn de problemen veroorzaakt toen er in 2019 is besloten om de financiën van het seizoen 2018-2019 onder de loep te nemen, waarbij een deel van de contributies niet is geïnd.

Stulp: 'Dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. We kregen anonieme brieven, waarbij we er later achter kwamen dat die van oud-bestuursleden kwamen. Zij durfden niet open te communiceren met het huidige bestuur.'

Eerdere seizoenen afwikkelen

Op de vraag waarom ook de contributies van het afgelopen jaar voor een deel nog niet binnen zijn, zegt Stulp: 'Onze penningmeester heeft het officieel in juli pas over kunnen nemen, nadat de vorige het begin 2020 over de schutting heeft gegooid. We willen vanwege alle ruis nu eerst de eerdere seizoenen op een juiste manier afwikkelen voordat we kijken naar 2020.'

De vorige penningmeester, Alje Boer, zegt geen behoefte te hebben om te reageren om zijn club niet in een kwaad daglicht te stellen.

Begin vorig jaar is besloten om samen te werken met de jeugd van Holwierde. Ook dat viel bij een deel van de leden niet goed.

De accommodatie van Poolster (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Niet opstappen

Het huidige bestuur denkt - ondanks de brief van de leden - niet aan opstappen. Het bestuur wil eerst de financiën, de samenwerking met de jeugd van Holwierde en de voorbereiding van de aankomende nieuwbouw afgehandeld hebben.

'Het nieuwe bestuur stelt eenzijdig eisen dat wij vertrekken, maar dat is niet in het belang van VV Poolster. Wij willen het niet over de schutting gooien, maar fatsoenlijk met een warme hand overdragen', zegt Stulp. Hij noemt daarbij 1 juli 2021 als streefdatum.

Voordat er een eventuele nieuwe vergadering komt, wil Stulp eerst de ledenvergadering van aankomende vrijdag afwachten.