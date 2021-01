37 tips over moord op Els Slurink

De politie heeft tot nu toe 37 tips ontvangen over de moord op Els Slurink in 1997. In Opsporing verzocht werd haar verhaal dinsdagavond uitgebreid besproken.

De politie riep in het programma vooral op om informatie te delen over inbrekers in de buurt van het Van Brakelplein in 1997. Het meest waarschijnlijke scenario gaat uit van een insluiper die Els aantrof bij een inbraak in haar woning.

In maart 1997 verschijnt psychologe Els Slurink niet op haar werk. Collega's slaan alarm. Niet onterecht, zo blijkt later. Els ligt dood in haar woonkamer. Een steek in het hart is haar fataal geworden.

Persoonlijke sfeer of inbreker?

De politie heeft nooit een dader kunnen arresteren. Lange tijd ging de recherche uit van een dader in de persoonlijke sfeer, een bekende van Els. Ze had relaties die niet goed afgerond waren en ze werkte met incestslachtoffers. Het zou kunnen dat iemand wraak wilde nemen.

Deze mogelijkheden hebben nooit tot een sluitend verhaal geleid. Daarom, en omdat er in de jaren 90 veel werd ingebroken in de Zeeheldenbuurt in Stad, gooit de politie het nu over een andere boeg. De politie verzoekt mensen die iets weten van inbraken in die periode om contact op te nemen.

In totaal zijn er dus 37 tips binnengekomen. Of die allemaal gaan over mogelijke inbrekers, is niet bekend.

De uitzending van Opsporing Verzocht met daarin aandacht voor de moord op Els Slurink wordt woensdagmiddag om 14.10 uur herhaald op NPO 2.

