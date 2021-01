Verbouwing stadhuis op schema, maar wordt de raadszaal coronaproof?

In januari 2022 moet het stadhuis aan de Grote Markt klaar zijn voor de toekomst. Al iets eerder, dit jaar nog, worden de doeken die er nu omheen hangen weggehaald. Dan kunnen Stadjers zien hoe het pand is schoongemaakt.

Lasertechniek

Die schoonmaak gebeurt deels niet met een sopje, maar met een speciale lasertechniek. 'Heel innovatief en nieuw en het resultaat mag er zijn denk ik. Ik denk dat Stadjers verbaasd zullen zijn hoe het stadhuis er straks uit ziet', zegt Van der Schaaf.

De gevel wordt met een lasertechniek gereinigd (Foto: Gemeente Groningen)

Die lasertechniek kwam pas in de loop van de verbouwing om de hoek kijken, omdat het met dat sopje niet bleek te lukken. Het laseren was daarom niet begroot.

De schoonmaak wordt daardoor 'iets duurder, maar wel effectief', volgens de wethouder. De meerkosten worden gedekt uit een potje dat bedoeld is voor onvoorziene uitgaven en dus blijft de verbouwing binnen de 19,3 miljoen euro die ervoor is uitgetrokken.

Wordt de raadszaal coronaproof?

Van der Schaaf hoopt voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 minstens één raadsvergadering te hebben gehouden in het vernieuwde stadhuis.

De grote vraag is nog wel hoe die raadszaal er dan uit ziet. Het huidige ontwerp stamt namelijk nog uit een tijd dat anderhalvemetersamenleving, avondklok en hoestschaamte nog woorden waren waar niemand zich iets bij voor kon stellen.

Zo moet de raadszaal eruit gaan zien (Foto: Gemeente Groningen)

'Je hoeft geen deskundige te zijn om te zien dat je, met inachtneming van de coronaregels, niet met 45 raadsleden, een compleet college en publiek in deze zaal kan vergaderen', zegt Van der Schaaf daar over. 'We moeten bedenken hoe we, als het stadhuis klaar is, wél kunnen vergaderen met de coronaregels in het achterhoofd.'

Spatschermen of Oosterpoort

'Het kan zijn dat je op een ingewikkelde manier met allerlei voorzieningen zoals spatschermen toch in het stadhuis gaat vergaderen. Maar het kan ook zijn dat we dan voorlopig toch elders blijven vergaderen, zoals bijvoorbeeld in de Oosterpoort', zegt Van der Schaaf.

De gemeenteraad vergaderde de afgelopen tijd in de Oosterpoort (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

'Daarom werken we nu verschillende scenario's uit en bestellen we het interieur van de nieuwe raadszaal voorlopig nog niet.'

Overigens kan het natuurlijk zijn dat een coronaproof raadszaal niet eens meer nodig is in 2022: 'We hopen natuurlijk allemaal dat de pandemie dan voorbij is. Maar we hebben de afgelopen tijd ook geleerd dat we niet teveel op die zaken moeten vooruitlopen.'

Plafondschildering afgedekt

Een plafondschildering in één van de gangen van het stadhuis wordt de komende tijd afgedekt, als het aan de gemeente ligt. Die verdwijnt onder een laag stenen, volgens de wethouder om het pand terug te brengen naar de 'oorspronkelijke sfeer'. Niet iedereen is daar blij mee: erfgoedvereniging Heemschut noemde het eerder een 'volstrekt onnodige ingreep'.

De plafondschildering in de entree van het Stadhuis (Foto: Kris Roderburg/Wikimedia Commons (bewerkt door RTV Noord))

Maar de wethouder, die het kunstwerk aanvankelijk wilde verwijderen, zet door: 'Er zijn allerlei deskundigen mee bezig geweest en het kan. Op deze manier kunnen we het kunstwerk behouden, zodat het bewaard blijft voor toekomstige generaties.'

Over een jaar weer open

Als alles goed gaat is het vernieuwde stadhuis in januari 2022 weer in gebruik. Tot die tijd doet het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel in Stad dienst.

