Raad van State: minister moet gegevens van boeren zonder stikstofvergunning vrijgeven

Gegevens over het aantal koeien per bedrijf en de locatie moeten bekend worden gemaakt (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid moet de gegevens van tien zogeheten PAS-melders vrijgeven. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak die was aangespannen door milieubeweging MOB.

De Raad van State bevestigt daarmee de eerdere uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland dat de gegevens van tien PAS-melders in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel bekend moeten worden gemaakt. Tegen die uitspraak gingen het ministerie en boerenorganisatie LTO Noord in beroep.

3500 boeren

De uitspraak heeft volgens boerenorganisatie LTO Noord waarschijnlijk ook gevolgen voor de andere PAS-melders. Er zijn in Nederland circa 3500 van deze PAS-melders. Dat zijn boeren met veelal kleinere bedrijven die tot halverwege 2019 geen aparte stikstofvergunning hoefden te hebben. Het melden van bedrijfsgegevens, zoals het aantal dieren en de locatie, was voldoende.

Legalisatie laat op zich wachten

Maar de Raad van State zette op 29 mei 2019 een streep door die aanpak. Sindsdien werken deze boeren feitelijk zonder vergunning. Minister Schouten van Landbouw heeft toegezegd dat hun bedrijven gelegaliseerd zullen worden, maar zover is het nog niet. Eerst moet de nieuwe Stikstofwet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd en daarna moet nog PAS-wetgeving worden opgetuigd. Dat kan nog geruime tijd duren. Ondertussen verkeren de boeren in onzekerheid over de toekomst van hun bedrijven.

'Stalbezettingen en juridische procedures'

Boerenorganisatie LTO Noord vreest dat milieubewegingen als de MOB (Mobilisation for the Enviroment) in tussentijd procedures zullen aanspannen, zoals bijvoorbeeld handhavingsverzoeken bij de provincie. LTO Noord is verder beducht voor aantasting van de privacy van de boeren, omdat ook locatiegegevens openbaar moeten worden gemaakt. Volgens woordvoerder Johannes Dolislager van LTO Noord kunnen boeren die altijd te goeder trouw hebben gehandeld, het mikpunt worden van de milieubeweging. 'Dat kan om van alles gaan, van stalbezettingen tot juridische procedures.'

Maar volgens de Raad van State zijn er onvoldoende redenen om niet aan het verzoek van de MOB te voldoen. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk. Mobilisation for the Inviroment heeft nog niet gereageerd op de uitspraak van de Raad van State.

