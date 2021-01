Meer ophaallocaties voor gratis kunstposter boven je bank

Met de actie wil het museum kunstwerken naar de mensen thuis brengen, nu een bezoekje aan het museum tijdelijk niet mogelijk is in verband met het coronavirus.

Kunstliefhebbers kunnen tijdens de actie een bekend Gronings kunstwerk in posterformaat ophalen bij een afhaallocatie in de buurt. Het gaat uiteraard niet om echte werken, maar om kopieën die zijn afgedrukt op A2-formaat.

Publiek bepaalt

Het MOW laat in totaal vijf posters afdrukken. Het publiek bepaalt via stemrondes welke werken moeten worden geprint. De eerste poster die is vrijgegeven is de Westerwoldse Aa van Jan Altink uit 1969.

Vanwege de grote vraag is besloten om het aantal afhaallocaties uit te breiden, vertelt educatiemedewerker Hesther Bakker. 'We hadden twee afhaalpunten: bij de drogist en bij de lokale supermarkt in Bellingwolde. Op de eerste dag dat we los gingen stonden gewoon rijen.'

Van het werk van Altink werden in totaal werden 500 afdrukken gemaakt. 'Mensen uit Ter Apel belden ons of ze hiervoor speciaal naar Bellingwolde moesten rijden. Daarom hebben we nu besloten om door heel Westerwolde extra afhaalpunten te openen. Wel zo makkelijk.'

Het MOW roept mensen op hun foto's van de opgehangen posters naar hen op te sturen of te posten op sociale media.

De locaties van de ophaalpunten zijn hier te vinden.

Lees ook:

- Een gratis schilderij van Het MOW aan de muur? Dat kan binnenkort