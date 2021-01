Poëziealbum Joods meisje na 75 jaar openbaar: 'Vergeet mij niet'

Het album staat vol met gedichtjes van vooral Joodse klasgenootjes van Jetta. De klasgenootjes komen uit de hele provincie. Het album werd vanaf 1938 gevuld met versjes.

In 1943 gedeporteerd

Jetta Slager werd in 1943 gedeporteerd naar Westerbork en uiteindelijk Sobibor. Vlak voor ze werd afgevoerd, gaf ze het album in bewaring bij haar vriendin en plaatsgenoot Alie Prak. Jetta kwam nooit terug en Alie koesterde het album tot aan haar dood in 2020.

Een fragment uit het poesiealbum (Foto: Stichting Folkingestraat Synagoge in Groningen.)

Edwald davelaar, de zoon van Alie, schonk het album onlangs aan de Stichting Folkingestraat Synagoge in Groningen. Ter gelegenheid van de Internationale herdenkingsdag voor de Holocaust (woensdag 27 januari) en de Nationale Holocaust Herdenking (zondag 31 januari) wordt het versjesboek nu openbaar gemaakt.

Waarschijnlijk van een om en tante gekregen

Jetta Slager werd in 1925 in Winschoten geboren, als dochter van Louiza Bargeboer en Bernard Slager. Ze woonde aan er aan de Liefkensstraat 45 met vader (die in 1941 overleed), moeder en zusje.

Het poesiealbum kreeg ze waarschijnlijk in 1932 van een oom en tante. Pas zes jaar later liet ze het album rondgaan. Haar ouders schreven sindsdien gedichtjes en versjes, net als haar opa en oma, neefjes, nichtjes en vriendinnetjes.

Ze schreef er zelf ook in

Jetta schreef er zelf ook in haar album:

Dit boek behoort aan mij

Zolang ik heb te leven

Henriëtte is mijn naam

Door ouders mij gegeven

Slager is mijn fam

Van ouderlijke stam

Winschoten is de plaats

Waar ik ter wereld kwam.

Op 6 mei 1938, 13 jaar. Winschoten.

Getekende davidster als verfraaiing

In 1941 ging Jetta naar de Joodse ULO in Groningen. Daar schreven klasgenootjes uit de hele provincie in haar album. Opvallend is dat de gedichtjes sindsdien niet meer zijn versierd met plakplaatjes, maar zijn verfraaid met een getekende davidster.

Jetta werd op 17 maart 1943 met haar moeder en zusje afgevoerd naar vernietigingskamp Sobibor. Daar zijn ze direct na aankomst vermoord.

Lees ook:

- 'Lammie had zich enorm verheugd op de onthulling van het oorlogsmonument'

- Puddingfabriek in Stad verfilmd: 'Deze rijke geschiedenis moet herinnerd worden'

- Nieuw Holocaustmonument bij station Delfzijl