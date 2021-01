Sinds 2012 werden in Groningen niet zo veel woningen gebouwd als vorig jaar (update)

Er zijn vorig jaar 3087 nieuwe woningen gebouwd in onze provincie. Dat is het hoogste aantal sinds 2012.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De woningvoorraad door nieuwbouw groeide daarmee zo'n één procent. Van alle provincies lag alleen in Flevoland dit percentage hoger.

Tekst gaat verder onder grafiek

Niet geheel verrassend zijn de meeste woningen in de gemeente Groningen gebouwd. Het gaat daar om ruim tweeduizend woningen. Dat betekent dat de woningvoorraad door nieuwbouw vorig jaar met 1,7 procent groeide.

De gemeenten Loppersum en Appingedam vallen op in de CBS-cijfers. In Loppersum zijn 141 woningen gebouwd, wat zorgt voor een toename van de woningvoorraad van 3 procent, als je je puur op nieuwbouw richt. In Appingedam gaat het om 140 nieuwbouw woningen, een toename van 2,3 procent. Ze horen daarbij bij de vijftien gemeenten met de grootste procentuele groei.

Daar moet wel bij worden aangetekend dat er in beide gemeenten ook gesloopt wordt. In Loppersum ging het vorig jaar om 46 woningen, en in Appingedam zelfs om 164 woningen. Dus daar wordt de groei van de woningvoorraad door nieuwbouw geneutraliseerd door de sloop.

Klik op de jouw gemeente om te zien hoeveel woningen daar zijn gebouwd.

Update 11.37: In het nieuwbericht van het CBS ligt de focus op nieuwbouwwoningen, en worden geen cijfers genoemd over de sloop van woningen. Die sloopcijfers heeft het CBS wel. Vandaar dat de alinea over Loppersum en Appingedam is aangepast

Lees ook:

- Alles over wonen in Stad