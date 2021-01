Verhuisplan Peerd van Ome Loeks sterft in stilte

Onlangs bleek dat de overige partijen in de gemeenteraad van Groningen niks zien in het plan van 100% Groningen. Ook wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) vindt het maar niks. De reacties waren zo negatief dat 100% Groningen politicus Detleff Mellies enigszins beduusd was.

‘Het gaat mij toch raar in het vel zitten dat zoiets niet bespreekbaar is’, zei hij tijdens een eerder debat.

Geen motie

Tijdens de gemeenteraad van woensdagavond had de partij de kans om een motie in te dienen waarin het oproept om het Peerd te verplaatsen. In 2018 had de partij wel een motie klaarliggen die de verhuizing moest afdwingen, maar die werd nooit in stemming gebracht. Dat gebeurde niet omdat de toenmalige wethouder ook niks zag in het plan.

100%-fractievoorzitter Marjet Woldhuis schreef deze keer geen motie, omdat ze al zag aankomen dat het voorstel niet op een meerderheid kon rekenen.

‘Voor ons waren meerdere dingen belangrijk. Onder meer dat het Peerd een betere plek zou krijgen dan nu het geval is. Dat is gelukt’, laat ze desgevraagd weten.

In het gras

De huidige wethouder liet woensdag namelijk opnieuw weten dat het Peerd een plek in het gras verdient.

Het zou de ambitie moeten zijn om het peerd weer met de benen in het gras te zetten Wethouder Roeland van der Schaaf

‘Als we gaan praten over de herinrichting van het stadsbalkon dan zou de ambitie ook moeten zijn om het peerd weer met de benen in het gras te zetten’, aldus Van der Schaaf. Onlangs zei de stadsbestuurder al dat de huidige plek van het beeld minder geslaagd is.

Tevreden

Woldhuis is blij met de woorden van de wethouder.

‘Hij komt weer in het gras te staan en op een betere locatie dan nu het geval is.’ De kans is aanzienlijk dat het Peerd een andere plek rondom het station krijgt als het beeld weer gras onder zijn voeten krijgt. Het is nog niet bekend wanneer de discussie rondom het Peerd weer gevoerd gaat worden. Dat zal samenvallen met het debat over de mogelijke aanpak van het stadsbalkon.

Nieuw kunstwerk op Grote Markt

Woldhuis deed nog wel een poging om een ander kunstwerk op de Grote Markt te plaatsen. De Grote Markt wordt binnenkort rigoureus aangepakt. ‘Wij willen een echt nieuw kunstwerk aan de Grote Markt toevoegen. Dat moet als city marketing gaan werken, in lijn met de letters I Amsterdam bijvoorbeeld.'

De wethouder denkt ook daar echter anders over. ‘Wij willen de nieuw te plaatsen elementen zoveel uitstraling en kwaliteit meegeven dat alleen dat al een reden is om naar de Grote Markt te komen. De Grote Markt is van de Martinitoren en het Stadhuis’, waarmee Van der Schaaf aangeeft dat er wat hem betreft geen plek is voor een nieuw icoon op die plek.

