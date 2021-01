Het roer om: van chef-kok naar fietsenmaker

'Ik verveelde me kapot', zegt Mulder, die als werkloze chef-kok al bijna zeven maanden thuiszit in zijn woonplaats Zuidhorn. Hij werkte vijf jaar als kok in het prestigieuze restaurant De Vlindertuin in Zuidlaren, maar heeft nu besloten het roer om te gooien. Deze week nam hij ontslag. Hij wil nu fietsen inzamelen voor Marokko.

Duizend fietsen inzamelen voor 2022

Mulder las dat er in het Noord-Afrikaanse land een groot tekort is aan tweewielers en zocht een project waarmee hij iets kon doen om te helpen. 'Via een Europese hulporganisatie kwam ik op dit idee. En van het één kwam het ander.' Mulder heeft inmiddels twintig fietsen binnen, maar hoopt op meer.

Hij wil aan het eind van het jaar minstens duizend fietsen binnen hebben. 'Die verschepen we dan naar Marokko en ik ga Marokkaanse kinderen dan uitleggen hoe je moet fietsen en hoe je reparaties uitvoert', klinkt het vastbesloten.

Probleem is echter dat Mulder meer verstand heeft van koken dan van fietsen repareren. 'Maar daar heb ik wat op gevonden. Dit voorjaar ga ik stage lopen bij fietsenmaker Van der Meulen bij mij in het dorp.'

Het project van Dennis Mulder is te volgen via Instagram of de Facebookpagina Marokko fietst.

