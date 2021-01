Waddenvereniging wil alsnog 800.000 kilo MSC-troep gaan opruimen

De MSC Zoe verloor begin januari 2019 tijdens zwaar weer 342 containers boven de Waddeneilanden. De inhoud van die containers, met een gewicht van zo'n 3,2 miljoen kilo, kwam in zee terecht. Een deel van die troep spoelde aan. Langs de kust en in de zee is inmiddels driekwart van dat afval opgeruimd. Maar er ligt nog steeds achthonderd ton op de zeebodem.

'Onacceptabel'

'Wij vinden het onacceptabel dat zoveel rommel in zee ligt', zegt projectleider Ellen Kuipers van de Waddenvereniging. 'Dat druist in tegen alles waar wij voor staan. Dit mooie gebied is niet voor niets Unesco Werelderfgoed. De Noordzee is het grootse natuurgebied van Nederland. We zijn superblij dat we dit nu kunnen doen.'

Clean Up XL

Het is de bedoeling dat er binnen het project 'Clean Up XL' de komende jaren drie expedities plaatsvinden waarbij troep wordt opgevist. 'Dat doen we op een duurzame manier met een bergingsschip en duikteams', zegt Kuipers. 'We halen rommel naar boven en die troep willen we vervolgens gaan recyclen.'

Ook andere troep wordt opgeruimd

Driekwart van de MSC Zoe-troep is al naar boven gehaald. Hoe vind je dan de resterende achthonderd ton? Kuipers: 'Er is tijdens het bergen door de reder en de overheid drieduizend vierkante kilometer zeebodem met een sonar in kaart gebracht en er bleek, behalve spullen uit de containers, ook heel veel andere troep te liggen. We gaan natuurlijk proberen zoveel mogelijk spullen uit de MSC Zoe op te ruimen, maar alles wat we verder tegenkomen, nemen we ook mee. Onze inschatting is dat we op die manier het equivalent van de achthonderd ton dat er nog van de MSC Zoe ligt, naar boven kunnen halen.'

In het project Clean Up XL werkt de Waddenvereniging samen met Stichting de Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon en de natuur- en milieufederaties.

Lees ook:

- Rederij MSC betaalt 3,4 miljoen euro schadevergoeding na containerramp

- Alles over de ramp met de MSC Zoe