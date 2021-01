Bijna alle gedetineerden gevangenis Ter Apel hersteld van corona

Volgens de organisatie hebben nog drie gevangenen positief op het virus getest. Voor de overige ruim 400 gedetineerden kan daarom aankomende donderdag het reguliere dagprogramma weer worden gestart.

Weer gewerkt en gesport

Vanaf dan wordt er overdag weer gewerkt of gesport. Dat gebeurt in kleinere groepen dan voor de uitbraak. Ook komen gedetineerden alleen in contact met mensen van dezelfde afdeling. Dit was een wens van het personeel van de gevangenis.

Als je ruim 70 gedetineerden bij elkaar zet wanneer zij uit hun cellen gaan om te luchten vraag je om problemen Vakbondsbestuurder Yntse Koenen

Personeelsleden maken zich begin januari zorgen over het corona-beleid in de PI Ter Apel nadat er veertien coronabesmettingen onder gedetineerden werden vastgesteld. Vakbond FNV eiste strengere maatregelen door bijvoorbeeld groepen beter te scheiden.

'Als je ruim 70 gedetineerden bij elkaar zet wanneer zij uit hun cellen gaan om te luchten vraag je om problemen', zei vakbondsbestuurder Yntse Koenen toen.

Gevangenis in lockdown

Een dag nadat de onrust naar buiten kwam, besloot het gevangenisbestuur om de gevangenis in 'lockdown' te doen. Dat betekende dat alle gevangen 24/7 in hun eigen cel moesten blijven. Ook mochten ze vanaf toen niet meer douchen, luchten of sporten.

Nadat alle gevangen waren getest bleken niet enkele tientallen, maar 137 gedetineerden het virus te hebben. Dat is een derde van de op dat moment 407 gevangen in Ter Apel.

Kritiek van familie

Familieleden van gedetineerden hadden kritiek op de 'lockdown'-maatregelen (video) Ze maakten zich zorgen over het niet luchten en douchen. Ook een Kamerlid en een advocaat waren kritisch. Volgens de DJI was de maatregel nodig om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Onder het personeel zijn ook besmettingen geweest. De DJI noemt daar geen cijfers bij, maar zegt wel dat er ook daar nu ook sprake is van 'minder besmettingen'.

Verplichte een mondkapje

Naar aanleiding van onder andere deze corona-uitbraak heeft de DJI om advies over haar corona-beleid in de gevangenissen gevraagd aan het OMT. In een Kamerbrief laat de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, weten dat er naar aanleiding van dat advies is besloten dat gedetineerden verplicht een mondkapje moeten dragen op plekken waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Ook mogen gedetineerden een mondkapje dragen op plekken waar wel de 1,5 meter afstand gehouden kan worden, maar dat is geen verplichting.

