Namen genoemd in tips over moordzaak Els Slurink

De politie heeft in totaal 99 tips ontvangen over de moordzaak van Els Slurink. 86 daarvan zijn gegeven naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag. Daarbij werden ook namen genoemd.

De andere 13 tips kreeg de politie afgelopen week al vanwege de posteractie in Stad. Verspreid door de stad hangen posters met de foto van Els Slurink. Daarbij de vraag wie meer weet van haar dood.

Deze posters en de uitgebreide uitzending van Opsporing Verzocht zijn onderdeel van een nieuwe campagne gericht op cold cases.

Schoenafdrukken en gestolen fiets

De tips gaan vooral over de schoenafdrukken in Els' achtertuin. De recherche vond daar in 1997 na haar dood verse sporen van legerkistjes. Ook gaan de tips over Els' fiets die ineens verdwenen bleek.

Lang zocht de politie de dader in de moordzaak van de 33-jarige psychologe in de privésfeer. Els Slurink werd in maart 1997 dood in haar woning aan het Van Brakelplein gevonden. Een steek in het hart was haar fataal geworden.

Inbrekers

Die zoektocht van de politie richt zich nu meer op het inbrekersscenario. Els is misschien een inbreker in haar woning tegen het lijf gelopen en dat is haar fataal geworden. Het zou kunnen verklaren waarom de sporen van de kistjes in haar tuin gevonden waren en waarom haar fiets verdwenen was. Bovendien was de achterdeur van de woning niet op slot.

De politie is nog steeds op zoek naar meer tips. Ook wie meer weet over inbrekers die in die periode actief waren, verzoekt de politie contact op te nemen.

