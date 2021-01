Zorgen voor wethouder in Stad: ‘Aantal jongeren met problemen loopt op'

In de gemeente Groningen is door alle coronaperikelen het aantal jongeren met sombere en zelfs suïcidale gedachten gestegen. Dat laat zorgwethouder Isabelle Diks (GroenLinks) weten aan de Groninger gemeenteraad.

De stadsbestuurder laat dat weten omdat de voltallige gemeenteraad zorgen heeft over de gemoedstoestand onder een deel van de jongeren. Tijdens een raadsbezoek aan jongerenorganisatie Overbrug werd er vooral gesproken over de toenemende eenzaamheid onder jongeren. Dat zit de partijen niet lekker. Ook de wethouder maakt zich zorgen.

Somberheid neemt toe

‘Zorgaanbieders, WIJ Groningen en de gemeente zien het aantal jongeren dat zich meldt met problemen echt aan het oplopen is. Ze worden somber, angstig en lopen met suïcidale gedachten rond. Mensen hebben sombere gedachten, veel meer dan vroeger en dat is echt heel zorgwekkend', aldus Diks.

Jongeren vervallen in de hele dag gamen of liggen op de bank. Het hele dag en nachtritme draait om Isabelle Diks - zorgwethouder

Door de coronaperikelen vervallen bepaalde jongeren volgens de wethouder in een totaal ander ritme. ‘Jongeren vervallen in de hele dag gamen of liggen op de bank. Het hele dag en nachtritme draait om.’ Diks noemt dat alles ‘heel ingewikkeld’. Het aantal jongeren dat bij de jeugd GGZ komt loopt ook op, laat Diks weten.

'Ingewikkeld'

WIJ Groningen biedt activiteiten aan waar jongeren gebruik van kunnen maken. Die activiteiten moeten tot een betere dagindeling leiden, maar ook voorkomen dat het aantal jongeren met problemen zich verder opstapelt. Ook wordt er ondersteuning gegeven via jeugdwerkers en de huisarts.

‘Iedereen is er heel erg mee bezig om de jongeren te helpen en te kunnen helpen, maar het is natuurlijk best heel ingewikkeld om op deze manier jongeren te helpen.’

De onlangs aanscherpte bezoekregels hakken er volgens de wethouder hard in; slechts één persoon per dag is welkom.



Steeds meer gebruik van aanbod

De activiteiten die WIJ aanbiedt zijn te vinden via een speciale website. Volgens Diks wordt er steeds meer gebruik gemaakt van dat aanbod.

