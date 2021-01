Donar ‘optimistisch’ over belangrijk duel tegen sterke Russen

Het eerste duel in de poule werd dinsdagavond na verlenging nipt verloren (99-98) van thuisploeg Heroes. De nederlaag kwam flink aan bij de Groningers.

'Tactisch niet volwassen genoeg'

‘Het is nooit makkelijk om een wedstrijd te verliezen, waarvan je dacht dat je die gewonnen had. De sleutel tot de nederlaag was het weggeven van de voorsprong van elf punten met nog vijf minuten te gaan. We hadden een paar keer slordig balverlies en we reageerden niet goed op hun zone. Maar het feit dat we op karakter terug in de wedstrijd kwamen, nadat we lang achter stonden, geeft ons veel optimisme voor de toekomst’, aldus routinier Damjan Rudez.

Donar-coach Ivan Rudez vult aan: ‘Het is een harde nederlaag. We maken kinderachtige fouten in de verdediging, waarna zij terug in de wedstrijd komen. Maar goed, bij basketbal wint de ploeg die de minste fouten maakt. We hebben wel alles gegeven qua energie, maar tactisch gezien zijn we nog niet volwassen genoeg om wedstrijden als deze goed uit te spelen.’

Donar-coach Ivan Rudez geeft zijn spelers instructies (Foto: FIBA Europe Cup)

'We hebben vertrouwen'

Het vizier staat nu op donderdagavond. Dan speelt Donar tegen BC Parma uit Rusland. Ivan Rudez, die eerder al liet weten dat het een sterke tegenstander is, blijft strijdbaar. ‘Er is altijd een kans. Waarom niet? Oké, zij zijn een groot team uit de VTB League, maar we hebben onze kansen. Als we winnen van Parma en Den Bosch verliest van Parma, dan gaat het om verschil in punten. Zolang er kansen zijn, doen we ons best.’

Damjan Rudez voegt toe: ‘We hebben dit seizoen al lastige wedstrijden gewonnen. Dit team heeft karakter en blijft eensgezind. We zijn erg optimistisch over onze kansen op donderdag. Parma is zonder twijfel een geweldig team. Ze hebben lengte en ervaren spelers, maar we hebben vertrouwen en we gaan zien waar de kansen liggen.’

Jarred Ogungbemi-Jackson (rechts) in duel met JaCori Payne (Foto: FIBA Europe Cup)

Programma

Het duel begint donderdagavond om 18.00 uur. Een dag later spelen de Bosschenaren om 18.00 uur tegen de Russen. De beste twee in de groep gaan door, samen met de beste nummers drie (vier van de zes) van alle groepen.

