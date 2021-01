Jorden van Foreest speelt remise in tiende ronde Tata Steel toernooi

De Groningse schaker Jorden van Foreest blijft ongeslagen in het Tata Steel-toernooi in Wijk aan Zee. In de tiende ronde van het 'Wimbledon van het schaken' maakte hij remise tegen de Pool Jan-Krzysztof Duda.

De Groninger grootmeester had zwart tegen Duda, met 2743 ratingpunten een op papier een sterkere tegenstander dan hijzelf met 2671. Dat verhinderde niet dat Van Foreest de partij scherp opzette met een dubbel pionoffer. Daarmee hoopte hij extra aanvalskansen te krijgen.

Ondanks dat hij zijn tegenstander daarmee in milde tijdnood wist te brengen, wist die zich goed te verdedigen. Omdat van Foreest geen plausibele aanknopingspunten meer zag om de aanval voort te zetten, werd na zetherhaling tot remise besloten. Jorden van Foreest staat nu met 6 punten uit 10 partijen vijfde in het klassement van veertien schakers.

Deelnemersveld

De kwaliteit van het deelnemersveld in het Tata Steel-toernooi is door coronaperikelen enigszins gedevalueerd omdat een paar spelers uit de wereldtop zich moesten terugtrekken. Toch heeft het Tata Steel, vroeger onder naam Hoogovens Toernooi en later Corus Toernooi, ook deze 83e keer opnieuw een topbezetting met deelname van onder andere wereldkampioen Magnus Carlsen uit Noorwegen en de mondiale nummer twee Fabiano Caruana uit de Verenigde Staten.

Caruana won het toernooi vorig jaar. Hij staat nu gedeeld 2e met 6,5 punt en Carlsen heeft met 5,5 zelfs een half punt minder dan Jorden van Foreest. Op de eerste plaats met 7 punten staat nu de Nederlander Anish Giri, die maandag zijn vierde zege liet aantekenen.

Nog drie ronden te gaan

Van Foreest doet het uitstekend, maar het is nog afwachten of hij zijn prestatie van vorig jaar kan herhalen. Toen werd hij vierde. Donderdag is een rustdag voor de spelers. Daarna zijn er tot en met zondag nog drie ronden te spelen. Hij moet dan nog tegen de Rus Andrey Esipenko, de Indiër Pentala Harikrischna en de Zweed Nils Grandelius, de huidige nummers 2, 7 en 8 van het klassement.

Wel is inmiddels duidelijk dat hij ondanks zijn bescheiden positie op de wereldranglijst, hij staat 66e, respect weet af te dwingen bij zijn tegenstanders in het toernooi. Hij is nog steeds ongeslagen, en dat kunnen maar drie andere deelnemers hem tot nu toe nazeggen. Als hij de vorm waarin hij nu steekt weet vol te houden, kan hij een behoorlijke sprong maken op de ranglijst. En dat kan voor deze profschaker voor brood op plank zorgen als hij daardoor lucratieve uitnodigingen voor andere toernooien krijgt.

