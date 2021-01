Anti-windmolenactivist Jan Nieboer wil Tweede Kamer in

Nieboer uit Tweede Exloërmond werd door Oprecht gevraagd op de lijst te staan. 'Problemen waar wij tegenaan lopen, kennen zij uit het hele land. Dus heb ik 'ja' gezegd.'

Nieboer is vooral bekend door zijn jarenlange strijd tegen de komst van windmolenparken in de Veenkoloniën en langs de N33 bij Meeden. Ondanks protesten en rechtszaken zijn beide parken inmiddels aangelegd.

'Het hele regionale energiestrategieverhaal is zonder de burgers en provincies uitgerold. Wij willen het anders aanpakken. Wij zeggen: burger, wat vindt u?'

Rechts van het midden

Toch wil Nieboer niet alleen tegen de komst van windmolens vechten in de Tweede Kamer. 'Ik wil me inzetten voor duurzaamheidsvormen die passen in de Nederlandse omgeving', zegt hij. 'Je voelt het al aankomen: daar passen geen windmolens. Want overal waar windmolens komen, zijn actiegroepen.'

Oprecht is volgens Nieboer rechts van het midden, met een sociale insteek. 'Maar we zijn niet een socialistische partij.' De partij wil dat de politiek anders met de burger omgaat. 'Wij ervaren dat volksvertegenwoordigers zichzelf vertegenwoordigen en niet het volk.'

Verdacht van anti-windmolenterreur

In maart moet Nieboer voor de rechter verschijnen. Hij wordt in verband gebracht met anti-windmolenterreur. Zo zou hij dreigbrieven naar bedrijven hebben gestuurd die meewerkten aan de bouw van de windparken. Ook werd er asbest gedumpt op bouwplaatsen van die bedrijven.

Wilders heeft ook een veroordeling gehad. Die zit ook in de Tweede Kamer Jan Nieboer

De anti-windmolenactivist gaat ervan uit dat het voor hem met een sisser afloopt en dat hij wordt vrijgesproken. 'Dan ben ik eindelijk van het aura verlost dat nog steeds om mij heen hangt.'

Mocht hij toch worden veroordeeld, dan ziet hij daarin geen belemmering voor een plek in de landelijke politiek. 'Wilders heeft ook een veroordeling gehad. Die zit ook in de Tweede Kamer. Ik voorzie geen enkel probleem.'

Verkozen met voorkeursstemmen?

Of Oprecht mag meedoen aan de verkiezingen, is nog niet zeker. Dat kan alleen als in elke regio dertig mensen een ondersteuningsverklaringen tekenen. 'We zitten in Groningen op twee derde. In Drenthe nog iets meer', vertelt Nieboer. 'Het kan tot en met zondag. Ik heb goede hoop dat het lukt.' In totaal proberen ruim tachtig partijen mee te doen aan de verkiezingen.

Nieboer staat op de zesde plaats op de lijst van de nieuwe partij. Of hij dan wel kans maakt op een zetel? 'Het kan zijn dat ik met voorkeursstemmen verkozen word. Ik sluit niets uit!'

Lees ook:

- Rechtbank behandelt zaak 'anti-windmolenterreur' in het voorjaar

- Politie houdt drie verdachten van windmolenterreur aan (update)