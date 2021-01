Lockdown dwingt groep 8'ers tot online schoolkeuze

De vriendinnen Nora de Vries en Lieke Borgers zijn elf jaar en staan voor misschien wel de belangrijkste keuze uit hun leven tot nu toe: waar brengen ze de komende jaren hun schooldagen door? Ze twijfelen allebei en volgen daarom nog enkele online kennismakingen, bijvoorbeeld van het Maartenscollege in Haren. Nora: 'Ik zit tussen drie te twijfelen, maar Maartens staat voor mij wel bovenaan.'

Online rondleiding

Ze kunnen op het scherm virtueel door de school lopen en presentaties van alle vakken aanklikken. Ze zijn enthousiast, vooral over het vak science, want daar zijn proefjes te doen. 'Heel leuk! Bij de basisschool heb je dat allemaal niet,' zegt Nora.

Het is wel een beetje gek zo, ja Julia Miedema - docent geschiedenis

De vriendinnen proberen door het scherm heen vooral de sfeer van de school te proeven. 'Ik vind het fijner om er zelf gewoon heen te gaan, maar zo rondkijken is ook wel prima.'

Stilte hoort niet op open dag

Op het Maartenscollege in Haren is het ondertussen stil. Normaal is de open dag een drukte van belang, nu zijn er lege gangen. Ook de lokalen zijn leeg, op enkele docenten na die achter de laptop zitten te wachten op mogelijke vragen van groep-achters. Vijf uur lang zitten ze paraat.

Docent geschiedenis Julia Miedema: 'Het is wel een beetje gek zo, ja. Normaal is de hele school helemaal vol en staan we enthousiaste gesprekken te houden met ouders en kinderen. Nu is het toch voor een scherm: dat is toch een beetje anders.'

Nora en Lieke zijn al snel klaar met de online open dag, maar zin in de middelbare school hebben ze wel. Lieke: 'Het is gewoon een leuk avontuur om weer iets nieuws te ontdekken.' Nora: 'Ik hoor natuurlijk verhalen van veel huiswerk, maar ik heb er wel veel zin in.'

