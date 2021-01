BIJbliotheek geeft tuinierles; 'De bij heeft niets aan mooie tuinplanten'

In de kast draait alles om de bij. Bovenin staan boeken over de insecten, er hangt tuingereedschap en er zijn zaadjes om mee te nemen.

Mede-initiatiefnemer Agnes Bakker hoopt dat mensen hierdoor wat meer leren over de wilde bij, want die heeft het zwaar. De helft van de soorten is bedreigd. Met de honingbij gaat het minder slecht.

Wilde bij herkent tuinplanten niet

Volgens haar kunnen we daar wat aan doen door andere planten in de tuin te zetten. 'Ik zie dat mensen planten neerzetten die prachtig zijn, maar waar wilde bijen niets aan hebben.'

Het gaat erom dat de planten in de tuin uit onze streek komen. 'De wilde bij wil gewoon de bloemensoorten die in de natuur voorkomen, niet de mooie tuinplanten.' Volgens Bakker herkent de wilde bij de bloemen van uitheemse planten niet.

Onderin staan inheemse planten, bovenin staan boeken met informatie over bijen. (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Dol op uitgegroeide broccoli

Tuinplanten zijn vaak oorspronkelijk afkomstig uit andere werelddelen. Zo komt de begonia uit de tropen. De hortensia uit Oost-Azië en Amerika. Daarnaast zijn veel tuinplanten die we kopen doorgekweekt en behandeld met pesticiden. Daar gaat de bij aan dood.

In de BIJbliotheek liggen zakjes met zaad voor akkerbloemen, die de bijtjes wél lusten. Volgens Bakker zijn andere opties de bloemen van de klimop, stokrozen. Ook is de wilde bij dol op de bloemen van een uitgegroeide broccoli of kool.

De bijenboekenkast is een van de vier plannen van de Klimaatadaptatieweek, die vorige week is gehouden. De initiatiefnemers hopen dat Groningers ook in hun eigen buurt zo'n BIJbliotheek bouwen.

Lees ook:

- Recordaantal bijen geteld dankzij coronacrisis: 'Pas na vijf jaar kun je conclusies trekken'

- Groningse app laat zien hoe je bijen een dienst kunt bewijzen