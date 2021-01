'Laat sportverenigingen ook profiteren van Gronings coronafonds'

'Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid en sociale cohesie van dorpen en buurten in onze provincie. Het is dan ook zorgelijk dat zij door de coronacrisis soms moeilijk het hoofd boven water kunnen houden, bijvoorbeeld omdat inkomsten uit de kantine wegvallen', zegt Paula Benjamins-van Oudheusden van D66.

Samen met GroenLinks heeft D66 geïnformeerd welke mogelijkheden sportverenigingen hebben om financiële steun vanuit het coronafonds te ontvangen.

Vragen over invulling regeling

De provincie heeft onlangs aangegeven hoe de financiële middelen uit dit fonds worden besteed. Dit roept bij D66 en GroenLinks vragen op. De fracties hebben signalen gekregen dat de regeling voor de inrichting van de anderhalvemeter-economie bij een deel van de Groningse ondernemers onbekend is of in de praktijk niet voldoet.

'We willen daarom graag van het college weten hoe eenvoudig het voor ondernemers is om een beroep te doen op de regeling en of dit meer dan één keer mogelijk is', legt Statenlid Nadja Siersema-Orsel van GroenLinks uit.

Lees ook:

- Provinciale coronamiljoenen moeten bedrijven en organisaties door de crisis helpen

- Alles over de coronacrisis in ons liveblog