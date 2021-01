Rijkswaterstaat: 'Meteen na de ramp gezegd, hier komt MSC niet mee weg'

'Meteen na de ramp met de MSC Zoe hebben we gezegd, hier gaat die reder niet mee wegkomen. Alles moet worden opgeruimd.' Joost de Ruig, hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland, is blij met schadevergoeding die rederij MSC betaalt vanwege de containerramp.

Het scheepvaartbedrijf betaalt 3,4 miljoen euro voor de afwikkeling van de schade in het Waddengebied, veroorzaakt door de ramp van twee jaar geleden.

'Ik ben eigenlijk wel heel blij met de uitkomst', zegt De Ruig. 'Natuurlijk wil je het liefst dat alle rommel wordt weggehaald, en dat alle schade tot in de toekomst gedekt is, maar dat is niet altijd even realistisch', zegt De Ruig tegen Omrop Fryslân. Er werd door tientallen organisaties een factuur ingediend. Dat geld werd eerst uitbetaald door Rijkswaterstaat. Die hebben dat geld nu teruggekregen van MSC.

'Advocaten en juristen aan de slag'

Het heeft bijna twee jaar van onderhandelen gekost om tot deze oplossing te komen. Dat lijkt een lange tijd. 'Bij dit soort processen spelen altijd grote belangen. Dan gaan er heel veel advocaten en juristen aan de slag, en dat kost gewoon veel tijd. We dachten er al een paar keer uit te zijn, maar dan moest er toch nog weer iets veranderd worden. Aan de andere kant, als je het vergelijkt met andere zaken dan is twee jaar nog best snel eigenlijk.'

In het schadebedrag is een kleine drie ton opgenomen voor het zogenoemde 'Fishing for Litter-project'. Daarbij belandt een deel van het afval in de netten van vissers, die het verzamelen. Nog eens 800.000 euro is bestemd voor eventuele schoonmaakacties in de toekomst op de stranden. De kans bestaat dat met name bij zware storm alsnog een deel van de inhoud van de containers aanspoelt. De kosten van het opruimen daarvan vergoedt het concern ook.

Extra onderzoek

Het bedrag kan ook nog hoger worden, zegt De Ruig. 'Er is nu ook een ecologisch onderzoek gaande naar milieuschade, gevolgd door een milieukundig onderzoek. Als daaruit blijkt dat daar aantoonbare milieuschade is aangericht aan het Waddengebied, dan staat MSC nog voor 7 miljoen garant om dat te vergoeden.'

Burgemeesters: 'Maximale eruit gehaald' De burgemeesters van de Waddeneilanden, waaronder Schiermonnikoog, zijn blij met het akkoord tussen het ministerie en rederij MSC. 'Het is belangrijk dat er nu afspraken zijn gemaakt en er duidelijkheid is gekomen over de schadevergoeding', zegt hun woordvoerder, de Amelander burgemeester Leo Pieter Stoel tegen RTV Noord. 'We hechten eraan dat de vervuiler betaalt en dat we zoveel mogelijk vergoed krijgen. Wij denken dat het ministerie er het maximale uit heeft gehaald. We weten dat nooit alles gecompenseerd kan worden, denk aan de inzet van de vele vrijwilligers en professionals die alle rotzooi hebben opgeruimd.' De burgemeesters zijn ook tevreden met de bedragen die zijn gereserveerd voor eventuele schoonmaakacties en milieuschade in de toekomst. 'Het is belangrijk dat daarover nu afspraken zijn gemaakt. Want hoe meer de tijd vordert, hoe moeilijker het zou zijn geweest om een direct verband aan te tonen met de MSC Zoe', stelt Stoel. De burgemeesters blijven wel hameren op maatregelen om toekomstige rampen met containerschepen te voorkomen. Zij willen dat er nieuwe (internationale) afspraken komen over het gebruik van vaarroutes, het sjorren van containers en manieren om overboord geslagen containers op te sporen.

