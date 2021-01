Lennart Velema boekt terreinwinst door koers te houden

In een sublieme race klokte hij 34.74. De tijd betekende een bronzen medaille en voor het het eerst stond hij op een internationaal podium. Kalmpjes hing Velema zelf het eremetaal om de nek en pakte het daarbij behorende bosje bloemen op, want van een echte huldiging is geen sprake in coronatijd. Achter z'n mondkapje zat een brede glimlach. De armen gingen in de lucht. 'Ik ben er superblij mee, eigenlijk sprakeloos', vertelde hij.

Mooie ontwikkeling

'Lennart kan vrij racen en we hebben ons hier het hele seizoen op toegespitst. Na zaterdag en zondag is het klaar. Hij heeft een hele mooie ontwikkeling laten zien in de voorbije weken', zegt coach en trainer Erwin ten Hove van Team IKO.

Het is opvallend dat hij juist op de kortste sprintafstand zijn beste prestatie tot nu toe neerzette. Oké, hij werd de afgelopen jaren tweede en derde bij de NK sprint, maar in het internationale sprintgeweld speelde hij slechts een bescheiden rol.

Stevig aan de deur rammelen

Velema ontwikkelt zich snel op de 500 meter. Tien jaar geleden staat zijn persoonlijk record op 37.37. Twee maanden later duikt hij voor het eerst onder de 37 seconden (36.7). Een jaar later gaat er een grote hap van die tijd af. In december 2013 snelt hij naar 35.38 bij het Olympisch kwalificatietoernooi voor de Spelen van Sotsji. Hij is op dat moment sneller dan de huidige sprinttoppers in Nederland Dai Dai Ntab en Kai Verbij, beiden een jaar jonger.

Lennart Velema met zijn coach Erwin ten Hove (Foto: RTV Noord)

Hij verrast zichzelf op dat moment en daarmee ook zijn coach Ten Hove. De conclusie is dat Velema stevig aan de deur rammelt en een mooie toekomst voor zich heeft. Niet alleen op de 500 meter, maar ook op de 1000. Sterker nog, hij komt maar een fractie van een seconde tekort op de 1000 meter om een ticket in de wacht te slepen voor de Winterspelen in Rusland. Af en toe waagt hij zich ook aan de 1500 meter. Zonder succes.

Enkelbreuk

Vanaf dat moment (2013) stokt de progressie van de flink uit de kluiten gewassen sprinter die opgroeide in de stad Groningen. Hij doet er welgeteld vijf jaar over om een nieuwe toptijd te realiseren op de 500 meter. Grootste oorzaak: Velema breekt zijn enkel in aanloop naar de NK sprint van 2016.

'Die enkelbreuk is heel vervelend geweest. De revalidatie duurt heel erg lang. Je verliest daardoor de zomertrainingen en een complete winter. We hebben toen minder aandacht besteed aan de 500 meter en de focus verlegt naar de 1000 meter. Simpelweg omdat je met een enkel die nog herstellende is niet alles kunt doen qua bewegingen', legt Ten Hove uit.

Ideale ijsomstandigheden

Op de kilometer boekt hij wel terreinwinst. 'Internationaal gezien zijn zijn tijden prima, maar hij heeft nog wel een stuk of drie andere Nederlanders voor zich die sneller zijn. Dat maakt het lastig om wereldbekerwedstrijden te rijden op die afstand. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij op de 1000 meter zijn hoogste niveau kan halen', stelt Ten Hove.

Velema is voor de twee worldcups in Heerenveen reserve op de 1000 meter. In de huidige vorm en de voor hem ideale ijsomstandigheden had het voor hem mogelijk kunnen zijn om in de buurt van de ereplaatsen te komen. Misschien dat hij door een afmelding zondag in actie komt in de B-groep.

Bepaalde dingen die eerder niet lukten, lukken nu wel Erwin ten Hove - trainer Lennart Velema

Ruimte voor verbetering

Het is niet zo dat na het succes van vorig weekend nu meteen alles in het teken staat van de kortste sprintafstand. Maar dat er op de 500 meter nog veel vooruitgang te boeken valt, staat als een paal boven water. Velema zelf geeft aan dat er in de opening nog wel ruimte voor verbetering zit. In de ogen van Ten Hove zijn er nog tienden van een seconde winst te behalen.

'Bepaalde dingen die eerder niet lukten, lukken nu wel. Derde worden is mooi, maar eigenlijk zijn we alleen maar bezig met de manier van schaatsen en hoe hij dat nog beter kan doen. Lennarts techniek leent zich wel heel goed voor de ijsvloer die er in Thialf ligt. Hij blijft in een race steeds dezelfde druk zetten. Met andere woorden, hij blijft het ijs constant voelen. Hij heeft geen piekafzet zoals je bij andere schaatsers wel ziet', verduidelijkt Ten Hove.

Altijd koers gehouden

De schaatstrainer loopt als een rode draad door de carrière van Velema. Ten Hove heeft hem ooit binnen zien komen bij de Groningse schaatskoepel ISkate. De opwaartse prestatiecurve is ook voor een groot deel aan hem te danken. 'Lennart heeft altijd koers gehouden en we hebben hier samen hard aan gewerkt. Ik probeer hem bij te sturen zodat hij een eigen routine ontwikkelt. Hij wil heel graag zijn eigen ding doen. Ik laat hem constant ook de andere kant zien', beschrijft hij de succesvolle samenwerking.

Het doel van beiden is om volgend jaar aan de start te staan op de Olympische Winterspelen. De 1000 staat vooralsnog bovenaan het Olympische lijstje. De 500 meter komt langzamerhand steeds meer in beeld.

