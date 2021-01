'Gronings sloopbedrijf mocht jacht Freddy Heineken slopen'

Een zitgedeelte in het jacht van Freddy Heineken (Foto: ANP)

Het voormalige jacht van biermagnaat Freddy Heineken werd bij Simmeren Schroot in Groningen gesloopt met het idee dat het bedrijf met asbest om mocht gaan. Dat zei de directeur van scheepswerf De Vries uit Makkum donderdag tijdens de strafzaak in Zwolle.

Het dertig meter lange jacht uit de jaren '70, Something Cool, was aangekocht door de Makkumer scheepsbouwer. Eenmaal in Friesland bleek het vol asbest te zitten.

Vervolgens werd het aan Simmeren Schroot verkocht voor de sloop. Het Groninger bedrijf had echter helemaal geen vergunning om een asbestschip te slopen. De sloop werd daarom begin 2017 door de Inspectie SZW stilgelegd.

Gevaar op longkanker

Beide bedrijven staan donderdag voor de rechtbank in Zwolle terecht op verdenking van het in gevaar brengen van werknemers. Achter de wanden van het schip zat spuitasbest verwerkt.

Als vezels daarvan loskomen en in de lucht gaan zweven, kan langdurige blootstelling daaraan longkanker veroorzaken, zei een deskundige op de zitting.

Voor een euro gekocht

Het jacht van Freddy Heineken werd in de jaren '80 veelvuldig bezocht door toenmalig koningin Beatrix, blijkt uit mediaberichten in die tijd. Na Heinekens overlijden in 2002 zette de familie het schip te koop.

Het lag nog in Frankrijk toen De Vries het kocht. Niet voor de ruim 9 ton waarvoor het te koop lag, maar voor een euro. Het schip zou opgeknapt worden door technici in opleiding, maar bleek eenmaal in Makkum vol asbest te zitten. De Vries wilde vervolgens dat het snel gesloopt werd.

Erin geluisd

Simmeren Schroot denkt erin te zijn geluisd door de scheepsbouwer van miljoenenjachten. De Vries verzweeg namelijk dat het schip vol asbest zat. Het was ook de scheepsbouwer die de 75.000 euro ophoestte voor het afvoeren van met asbest vervuilde scheepsonderdelen in Groningen. Het Friese bedrijf ontkent dit verzwegen te hebben.

Tegen de Friese scheepswerf is donderdag een boete van 150.000 euro geëist. Donderdagmiddag maakt de officier van justitie de eis tegen het Groningse sloopbedrijf bekend.