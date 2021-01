Otters moeten weg naar Westerwolde vinden door nieuwe waterverbinding

Boswachter Jelka Vale van Staatsbosbeheer begint te stralen wanneer ze het over de otter heeft: 'Als je een otter in je gebied krijgt dan is dat een groot compliment', vertelt ze terwijl ze langs de nieuwe verbindingsgeul loopt.

'Een otter stelt namelijk hoge eisen aan zijn leefomgeving. De waterkwaliteit moet bijvoorbeeld heel goed zijn. Als het dier uiteindelijk naar Westerwolde komt, dan is dat een kroontje op het werk. Daar doe je het voor', vertelt de boswachter.

Grotendeels klaar

Op dit moment kent Westerwolde geen otterpopulatie. Ook heeft de ringslang zich er nog niet genesteld. In Duitsland is dat een ander verhaal. Door het B.L. Tijdenskanaal te verbinden met de Brualer Schloot in Duitsland is de hoop dat de beestjes ook naar Westerwolde komen.

Op dit moment is die verbinding voor ongeveer twee derde klaar. De daadwerkelijke koppeling moet later dit jaar nog volgen. Voorlopig liggen de werkzaamheden alleen stil. Waarom? 'Het is te nat', zegt Vale.

De natuur in De Lethe is zo nat dat er niet gewerkt kan worden (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

'Als de werkzaamheden nu door zouden gaan, dan wordt er meer kapotgemaakt dan er gemaakt wordt', vertelt ze. De boswachter doelt daarmee op zware machines die zandweggetjes en paden kapot maken vanwege de natte grond. 'Zodra het weer droger wordt zullen de werkzaamheden weer van start gaan.'

Poelen, informatieborden en damwanden

De verbinding tussen de twee wateren is overigens niet het enige waaraan wordt gewerkt. Ook worden er extra poelen gecreëerd bij De Lethe, de plek waar de verbindingsgeul doorheen loopt.

De grootste poel is ongeveer net zo groot als een voetbalveld. 'Deze wordt heel waardevol voor insecten en amfibieën. We hopen dat die ook hier hun plekje gaan vinden', vertelt de boswachter. Ze dienen als voedsel voor andere beschermde diersoorten zoals vleermuizen.

De grootste poel in De Lethe (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Verder wordt er ook nog gewerkt aan een recreatief deel: 'Er komen informatieborden in het Nederlands en Duits', zegt de boswachter. Ook moeten er nog damwanden komen in het B.L. Tijdenskanaal.

De verwachting is dat de werkzaamheden bij het Nederlandse gedeelte rond het voorjaar klaar zijn. De werkzaamheden aan de Duitse kant moeten nog opgestart worden.

