Donar geteisterd door corona ‘buiten Bossche bubbel’

Opvallend is de afwezigheid in Den Bosch van assistent-coach Jan Stalman, teammanager Hans Besselink, fysiotherapeut Edwin Keijzer en speler Kjeld Zuidema. De club doet geen uitspraken over wie er corona heeft (gehad) en wanneer.

‘Vanavond gewoon spelen’

‘Er zijn teamleden die niet konden voldoen aan de FIBA-test. Zo zie je dus dat de protocollen die wij hanteren, allemaal goed werken. Iedereen die er moet zijn, is er en dat is het allerbelangrijkste. We spelen gewoon vanavond, dus ik heb geen berichten dat er positieve testen zijn afgenomen vandaag’, aldus penningmeester Ronald Arkema van Donar die ook een rol speelt in de organisatie van ‘de bubbel’.

Eerder meldde BC Borisfen uit Wit-Rusland zich af voor het toernooi vanwege corona.

De Vries teammanager

De rol van teammanager wordt nu ingevuld door het bestuurslid technische zaken, Martin de Vries. Coach Ivan Rudez heeft assistent-coach Stijn Lechner aan zijn zijde.

BC Parma

Donar speelt donderdagavond om 18.00 uur in De Maaspoort tegen het Russische BC Parma. Een dag later spelen de Bosschenaren om 18.00 uur tegen de Russen. De beste twee in de groep gaan door, samen met de beste nummers drie (vier van de zes) van alle groepen. Bij winst van Donar donderdagavond zijn de Groningers nagenoeg zeker van een plek bij de laatste zestien.

