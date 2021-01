Thijmen Kupers start indoorseizoen in Wenen

Na een rit van twaalf uur arriveerde Thijmen Kupers donderdagavond in Wenen. De 800-meter-specialist loopt er zaterdagavond zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Je moet er in coronatijd wat voor over hebben om erachter te komen hoe het met de vorm staat.

De reis naar Oostenrijk werd aangenamer omdat vriendin Suzanne Voorrips en Marit Dopheide ook in de auto zaten. Beurtelings zaten ze achter het stuur van de auto. Goede muziek en wat slaap doodde de tijd.

Mijn openingswedstrijd is vaak de slechtste van het seizoen. Thijmen Kupers, 800-meter-atleet

'De wedstrijd in Wenen is de enige optie', vertelt Kupers. 'Alles is erop ingericht voor de atleten om de limiet te lopen voor het Europees kampioenschap. Natuurlijk had ik dat liever in Nederland gedaan, maar er zijn geen wedstrijden', zegt hij.



Limiet in de benen

Voor de atleet van Groningen Atletiek moet het normaal gesproken geen probleem zijn om zich bij de eerste gelegenheid die zich aandient al te plaatsen voor het EK. Een tijd van 1.49.00 heeft hij standaard wel in de benen.

Desondanks is er altijd weer een stukje onzekerheid over hoe het zal zijn als het startschot klinkt. 'Mijn openingswedstrijd is vaak de slechtste van het seizoen. Ik heb in ieder geval weer aardig kunnen trainen, maar ik weet niet wat het niveau is qua fitheid. Daarnaast heb ik geen idee hoe mijn tegenstanders ervoor staan', legt hij uit.



Pak formulieren

Kupers heeft in Wenen ook te maken met de maatregelen vanwege de coronacrisis. Het hotel is alleen toegankelijk voor de sporters die meedoen aan de 'Vienna Indoor Track & Field', zoals het evenement officieel heet. Vooraf was er wel wat twijfel bij de meervoudig Nederlands kampioen.

Om alle contacten te vermijden heb ik dit jaar geen visite meer ontvangen Thijmen Kupers, 800-meter-atleet

'Een wedstrijd in het buitenland vonden we nu wel te doen. Het is goed geregeld, al brengt het wel veel rompslomp met zich mee. Ik word goed op de hoogte gehouden door de Nederlandse Atletiekbond, maar het is natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid om als sporter de spulletjes goed voor mekaar te hebben.'

'Ik heb een heel pak formulieren mee en ik zal nog wel een paar keer getest worden. Om alle contacten te vermijden hebben ik en Suzanne besloten om richting het indoorseizoen vanaf het begin van dit jaar thuis geen visite meer te ontvangen.'



Tijdslot

Waar het voor Kupers niet al te veel moeite moet kosten om een EK ticket in de wacht te slepen, ligt dat voor zijn vriendin Suzanne Voorrips wat ingewikkelder.

'Als ze op haar top is dan moet het zeker kunnen lukken.' Probleem is wel dat Kupers haar niet kan aanmoedigen vanaf de tribune. Zijn wedstrijd is binnen een ander tijdslot dan de 800 meter van Voorrips. 'Ik moet zo snel mogelijk weer de hal uit. Gelukkig is er een livestream van het evenement zodat ik haar race kan zien op m'n hotelkamer.'