OM: Ton boete voor Gronings bedrijf dat 'asbestjacht' van Heineken sloopte

Tegen een medewerker en de directeur van het schrootbedrijf zijn werkstraffen van 120 en 40 uur geëist.

Wegens asbest geen opknapbeurt

De zaak in de rechtbank in Zwolle draait om de Something Cool, het dertig meter lange jacht uit 1964 van biermagnaat Freddy Heineken. Het kwam na zijn dood voor negen ton op de markt, maar scheepswerf De Vries Makkum kocht het voor een euro. Een symbolisch bedrag voor een schip dat in Friesland door technici in opleiding opgeknapt zou worden. Al bij de aankoop was bekend dat er asbest in de machinekamer verwerkt zat. Maar bij nieuwe onderzoeken bleek er ook asbest achter de wanden te zitten.

Nadat de Friese werf er al tonnen in had gestoken, bleek sanering onhaalbaar. SimmereN werd eind 2016 benaderd of ze het schip wilde en kon slopen. Dat het om het jacht van Heineken ging, maakte dat rond het project geheimhouding gold. En dat het schip heel snel gesloopt moest worden.

Twee collega's zijn aan gevaren blootgesteld. Dat steekt. Inkoper sloopbedrijf SimmereN

Directeur sloopbedrijf voelt zich 'genaaid'

Centraal in de rechtszaak in Zwolle stond de vraag of de Groningers wisten van de aanwezigheid van zo'n grote hoeveelheid asbest. Want in januari 2017 werd de sloop door de Inspectie SZW na een anonieme tip stilgelegd. Werknemers hadden het schip al in zes stukken geslepen. Daarbij zijn veel asbestvezels in de lucht gekomen, met gevaar voor de gezondheid van werknemers maar ook bezoekers van de werf, aldus de officier van justitie. 'Ik voel me genaaid', zei de directeur van het sloopbedrijf.

Ook de inkoper van het bedrijf is verbolgen dat SimmereN nooit heeft geweten dat het jacht vol asbest zat. 'Twee collega's zijn aan gevaren blootgesteld. Dat steekt', zei hij emotioneel.

Een zitgedeelte in het jacht van Freddy Heineken (Foto: ANP)

Friese scheepswerf betaalde opruimkosten asbest

Volgens advocaat Niek Heidanus is het ongeloofwaardig dat dit bedrijf 'het voortbestaan in gevaar gebracht zou hebben om voor een paar rotcenten een schip vol gevaarlijk asbest te slopen'.

'Het schip zou voor zes ton gesaneerd moeten worden'', zo wist De Vries volgens hem. Dat terwijl SimmereN er iets van 3.000 euro aan over zou houden. Opvallend was ook dat de scheepswerf uit Makkum de 75.000 euro aan opruimkosten van asbestresten op de werf in Groningen betaalde.

Tegen de Friese werf is een boete van 150.000 euro geëist. Alle verdachten zeggen onschuldig te zijn. Het vonnis volgt op 25 februari.

Lees ook:

- 'Gronings sloopbedrijf mocht jacht Freddy Heineken slopen'