Damster hoort drie jaar cel eisen wegens witwassen en wapenbezit

De Damster kwam in juni 2018 in beeld tijdens een langlopend onderzoek naar witwassen, fraude en handel in verdovende middelen. Op verschillende locaties in Nederland waren huiszoekingen en werden personen opgepakt.

Vier ton aan contant in huis

Ook een woning in Amsterdam werd doorzocht. Deze woning werd gehuurd door de man uit Appingedam. De agenten stuitten op ruim 200.000 euro aan contant geld in bigshoppers. De bankbiljetten waren met elastiekjes samengebonden. Ook vond de politie 1,5 miljoen Deense Kronen. Omgerekend naar euro's is dat eveneens ruim twee ton. Op en in het nachtkastje lag een peperdure Rolex en een schietklaar wapen.

Dure wagens

De administratie van de man werd meegenomen en hierin zaten aankoopbewijzen van dure wagens op naam van de verdachte. Bij de woning van zijn ouders in Appingedam vonden de agenten in de tuin een verstopte telefoon. Die werd doorzocht en het beeld ontstond dat er sprake was fraudezaken en katvangers. Uit de berichten blijkt dat de man mogelijk internationale contacten had met de onderwereld.

De man was voortvluchtig maar werd begin 2020 op het vliegveld in Düsseldorf aangehouden. Hij had een telefoon op zak waarmee versleutelde berichten worden verstuurd.

'Geld verdiend met handel in sportkleding'

De man zweeg aanvankelijk. Op zitting gaf hij summiere verklaringen af. Hij verdiende het geld met handel in sportkleding van of naar Oekraïne. Het bedrijf dat werd genoemd, kende de man uit Appingedam niet, maar dat is volgens hem mogelijk omdat hij slechts distribiteur is. Al met al noemde de officier van justitie de verhalen van de man ongeloofwaardig.

Volgens getuigen leefde de man op grote voet, terwijl hij bij de Belastingdienst in Nederland niet bekend is. Ook in Duitsland, waar hij de laatste tijd woonde, droeg hij niets af.

Advocaat wijst op fouten in onderzoek

De man heeft volgens de aanklager geen plausibel verhaal over de herkomst van het contante geld in zijn woning gegeven. De advocaat van de verdachte vindt dat er te veel fouten zijn gemaakt tijdens het onderzoek. Dat zou een veroordeling in de weg zitten. Bovendien hebben anderen ook gebruik gemaakt van de woning in Amsterdam en kunnen ook zij het geld, het horloge en het wapen in de woning hebben neergelegd.

De man is eerder veroordeeld voor hennepteelt en in het verre verleden voor mensenhandel en wapenbezit. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.