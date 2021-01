NAM betaalt meerderheid kosten voor stuwmeerregeling, overheid de rest

Een boerderij met aardbevingsschade in Slochteren (Foto: ANP)

Niet alle kosten voor de stuwmeerregeling uit 2019 kunnen worden verhaald op de NAM. Het gasbedrijf neemt driekwart van de kosten voor zijn rekening, maar de overige 15,2 miljoen euro moet door de overheid worden betaald. Dat is de uitkomst van een deal tussen de NAM en de nieuwe minister van Economische Zaken Bas van't Wout (VVD).

De stuwmeerregeling liep van juli 2019 tot en met december 2019 en was bedoeld om in één klap een grote hoeveelheid bevingsschades af te handelen. In totaal hebben ruim tienduizend mensen daar gebruik van gemaakt. Zij konden al hun ingediende schades op dat moment eenmalig laten afkopen voor 5000 euro.

Zonder instemming NAM

De stuwmeerregeling is ingesteld zonder overeenstemming met de NAM en de regeling is niet getoetst aan het civiele recht en aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Met als gevolg dat er volgens Van 't Wout geen juridische basis is om alle kosten te verhalen op de NAM.

'De gehanteerde werkwijze heeft als consequentie dat niet vaststaat of de gedupeerde ook volledig recht had gehad op de toegekende vergoeding. Dit brengt een financieel risico met zich mee dat het kabinet welbewust is aangegaan met het oog op het belang van de Groningers', schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

'Ik ben met NAM in overleg getreden en heb met NAM afgesproken dat NAM € 40,4 miljoen zal bijdragen aan de kosten van de stuwmeerregeling, die in totaal € 55,6 miljoen bedragen.'

Moraal

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is woest over de brief van de nieuwe minister en de deal met de NAM. 'Wat zitten daar voor mensen! Hebben ze geen enkele moraal?' De NAM troggelt elke keer weer geld af. Eerst 90 miljoen voor minder gaswinning, nu weer een kwart van de kosten voor de schaderegeling. Gelijk een slechte beurt voor deze nieuwe gasminister.'

'Ik heb Van ‘t Wout in Groningen nog niet gezien, maar de eerste deal met de NAM heeft hij al gesloten. Totaal verkeerde prioriteiten. Dit belooft weinig goeds.'



