Kottervissers verbaasd over grote schoonmaakactie Waddenvereniging

'Een gemiste kans'. Dat zegt woordvoerder Sarah Verroen van VisNed over het feit dat de vissers niet worden betrokken bij de grote schoonmaakactie 'Clean Up XL', die gisteren door de Waddenverenging werd aangekondigd.

Tijdens dat project wil de Waddenverenging 800 ton afval van de MSC Zoe, dat nog steeds op de zeebodem ligt, naar boven halen. Dat moet gebeuren tijdens drie expedities binnen de komende vier jaar. De grootschalige actie is mogelijk doordat de Postcodeloterij een bijdrage geeft van 1,9 miljoen euro.

Het is niet bij ons opgekomen de vissers te vragen Ellen Kuipers - projectleider Waddenvereniging

De Waddenverenging werkt in dit project samen met onder meer Stichting de Noordzee en andere natuur- en milieufederaties. Maar VisNed, de vereniging van Nederlandse kottervissers, is er niet bij betrokken. 'We waren verbaasd toen we woensdag hoorden over de schoonmaakactie', zegt woordvoerder Verroen.

Gezamenlijk belang

'Dit opruimen doen de vissers week in week uit, ook al vlak nadat de MSC Zoe de containers was verloren. Een schonere zee is toch een gezamenlijk belang? We werken mee aan het project "Green Deal Visserij voor een Schone Zee, waarin ook bijvoorbeeld Stichting de Noordzee als partner is vertegenwoordigd. Het is een gemiste kans dat we nu buiten dit project gehouden worden.'

'Het is niet bij ons opgekomen'

'Het is eigenlijk überhaupt niet bij ons opgekomen de vissers te vragen', zegt projectleider Ellen Kuipers van de Waddenvereniging. 'Wij willen afval bergen uit zee. Er is eerder in samenwerking met de overheid al een proef geweest waarbij kotters werden ingezet om troep op te vissen. Die proef is mislukt. Met de partijen die we nu gevraagd hebben, hebben we geprobeerd een bijdrage van de Postcodeloterij te krijgen. Dat is gelukt.'

