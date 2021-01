FC Groningen wil zich komende zomer versterken met Alexandre Jankewitz

In de zoektocht naar een nieuwe middenvelder is FC Groningen uitgekomen bij de 19-jarige Alexandre Jankewitz. Het Zwitserse talent staat momenteel onder contract bij Southampton.

De afgelopen tijd heeft FC Groningen geprobeerd om met een concreet bod de verdedigende middenvelder per direct los te weken bij Southampton. Maar de Engelse club wil hem nu niet laten gaan. Daarmee is een directe overgang momenteel uitgesloten, maar de FC wil in de zomer een nieuwe poging wagen.

Open voor transfer naar Groningen

Jankewitz staat nog tot de zomer van 2022 onder contract bij The Saints, maar wil volgens zijn zaakwaarnemer Menno Groenveld graag de overstap naar Groningen maken. De belangenbehartiger wil niet bevestigen, noch ontkennen dat FC Groningen al een concrete bieding heeft gedaan.

‘Hij staat zeker open voor een overstap naar Groningen’, zegt Groenveld. ‘Bij Southampton komt hij niet aan spelen toe, terwijl hij zich juist wil ontwikkelen. Hij wil de komende twee jaar geen twintig wedstrijden van tien minuten in de Premier League spelen, maar liever heel veel wedstrijden in de eredivisie achter zijn naam krijgen.’

Interesse van topclubs

In 2018 maakte de middenvelder de overstap van het Zwitserse Servette naar Southampton omdat de kans van slagen daar het grootst leek. Destijds hadden ook Inter Milaan, Manchester City en Tottenham Hotspur interesse in de jongeling. ‘Bij Southampton breken momenteel heel weinig jongens door’, vertelt Groenveld. ‘Daarom wil hij ook een transfer maken. De kans op minuten is de komende twee jaar in Engeland niet groot, maar in de eredivisie wel.’

Mogelijk vertrek van Matusiwa opvangen

FC Groningen wilde Jankewitz het liefst deze transferperiode al overnemen zodat hij zich kon ontwikkelen achter Azor Matusiwa. De aanvoerder van de Trots van het Noorden heeft uitgesproken dat hij komende zomer wil vertrekken. Daar zou dan met de komst van Jankewitz al op voorgesorteerd zijn door technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Volgens Groenveld is Jankewitz een typische box to box-speler die als een nummer zes speelt. ‘Een type Paul Pogba.’

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus was niet bereikbaar voor een reactie.

Lees ook:

- Alles over FC Groningen